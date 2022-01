Veþëjai praneða apie normalizuojamà padëtá Kazachstane

Kazachstano pasienis. TASS / „Scanpix“ nuotr.

Vežėjų atstovai tvirtina, kad transporto ir logistikos bendrovėms pavyko atkurti ryšį su jų vairuotojais, užstrigusiais Kazachstane dėl praėjusią savaitę ten vykusių neramumų.

„Situacija stabilizuojasi ne visur, bet kai kurie regionai turi ir telefono, ir interneto ryšį. Atnaujintas interneto ryšys leidžia veikti muitinės ir pasienio sistemoms, todėl laukiama prekių išmuitinimo. Todėl kroviniai galės pasiekti užsakovus“, – sakė Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas.

Pasak jo, vis dar nėra laisvo asmenų judėjimo per Kazachstano sienas. Kai kuriems vilkikams pavyko atvykti ir išvykti iš šalies, tačiau jie turėjo problemų paliekant šalį.

P. Drižo teigimu, transporto įmonių vairuotojai yra apsirūpinę būtiniausiais maisto produktais ir higienos priemonėmis.

„Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas taip pat teigė, kad Kazachstane yra daugiau galimybių naudotis mobiliuoju ryšiu ir internetu, todėl ten įstrigę vairuotojai gali susisiekti su įmonių vadovais Lietuvoje ir pasikeisti naujausia informacija.

„Tikimės, kad po truputį bus atstatytas ir bankinių sistemų veikimas, grynųjų pinigų pervedimo sistemų veikla, nes be grynųjų pinigų žmonės tiek ilgai negali būti. Ypač, kai Kazachstane daugelyje vietų atsiskaityti galima tik grynaisiais“, – tvirtino Z. Buivydas.

Asociacijos duomenimis, per neramumus Kazachstane Lietuvos įmonių vairuotojai nenukentėjo.

Vežėjų atstovų duomenimis, 2021 metais su Kazachstano ir aplinkinių šalių rinkomis dirbo 166 transporto įmonės, turinčios 3.630 vilkikų.

VŽ rašė, kad prasidėjus neramumams, buvo sudėtinga iš šios šalies gauti patikimos informacijos. Nors dauguma šaltinių tvirtino nesant pavojaus tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui, kai kurių įmonių atstovai pasakojo apie plėšiamus sunkvežimius. Nors buvo pranešimai apie uždarytas sienas ir neveikiančius muitinės postus, VŽ gavo informaciją apie pačiomis neramiausiomis dienomis sėkmingai įvykdytas muitinės procedūras.

Kazachstanas pirmadienį atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį. Manoma, kad prasiveržęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8.000 asmenų.

