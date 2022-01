Sueco kanalas 2021 m. uþdirbo rekordines pajamas

Mohamedo Elshahedo (AP / „Scanpix“) nuotr.

Egipto Sueco kanalo administracija pranešė 2021 m. uždirbusi rekordines pajamas, nepaisant koronaviruso pandemijos ir 6 dienas trukusio kanalo užblokavimo, kai jame įstrigo milžiniškas krovininis laivas „Ever Given“.

Kanalui, jungiančiam Raudonąją ir Viduržemio jūras, tenka maždaug 10% pasaulinės jūrų prekybos. Egiptui jis yra labai svarbus užsienio valiutos šaltinis.

2021 metais kanalu gabenta apie 1,27 mlrd. tonų krovinių, uždirbta 6,3 mlrd. USD (5,5 mlrd. Eur) tranzito mokesčių, o tai yra 13% daugiau nei 2020 m. bei daugiausia istorijoje, pažymėjo Osama Rabie, Sueco kanalo administracijos vadovas.

2020 m. šalis iš kanalo gavo 4,72 mlrd. Eur pajamų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Kanalu besinaudojančių laivų skaičius 2020-aisiais siekė 18.800 ir 2021 m. pakilo iki 20.700, arba daugiau nei 56 laivais per dieną, sakoma pranešime.

Be to, 2021 m. 6 dienomis buvo sutrikdyta Sueco kanalo veikla – kovo mėnesį per smėlio audrą kanale buvo įstrigęs didžiulis krovininis laivas „Ever Given“.

Gelbėjimo operacija užtruko 6 dienas, žuvo vienas kanalo administracijos darbuotojas. Per vieną dieną kanalas prarado nuo 12 iki 15 mln. USD.

„Ever Given“ rugpjūtį saugiai grįžo atgal kanalu be kliūčių, o Sueco kanalas pareikalavo 900 mln. USD (790 Eur) kompensacijos iš laivo savininkų.

Lapkričio mėnesį administracija pranešė, kad nuo 2022 metais 6% padidins tranzito rinkliavas, tačiau turistiniams laivams ir suskystintų gamtinių dujų vežėjams tai nebus taikoma.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.