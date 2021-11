„Ionity“ ákrovimo stoteliø tinklas sulaukë 700 mln. Eur investicijø

„Ionity“ elektromobilių įkrovimo stotelė Garliavoje. Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Europoje plėtojamo itin didelės galios elektromobilių įkrovimo tinklo akcininkai paskelbė, kad iki 2025 m. į įkrovimo stotelių tinklo „Ionity“ plėtrą ketina investuoti daugiau nei 700 mln. Eur.

Tai padės šį tinklą Europoje valdandžiai bendrovei „Ionity“ iki 2025 m. išplėsti esamų 400 įkrovimo stotelių tinklą iki daugiau nei 1.000. Taip šiuo metu „Ionity“ turimų 1.500 įkrovimo vietų skaičius išaugs daugiau nei keturis kartus – iki beveik 7.000 įkrovimo vietų.

Apie šią plėtrą pranešimą išplatinęs vienas iš „Ionity“ akcininkų – „Porsche“ skelbia planuojantis, kad iki 2025 m. 50% visų šio gamintojo parduodamų automobilių sudarys visiškai ar iš dalies elektra varomi automobiliai, o iki šio dešimtmečio pabaigos tokių automobilių turėtų būti daugiau nei 80%.

„Investuodamas į „Ionity“, koncernas siunčia svarbią žinią vartotojams, kad keliauti elektromobiliu bus dar patogiau, taip pat ir Lietuvoje“, – gamintojo sprendimą komentuoja Rasa Klimavičiūtė, Vilniaus „Porsche“ centro vadovė. VŽ rašė, kad šio gamintojo atstovai Lietuvoje pirmieji savarankiškai įsirengė itin didelės galios elektromobilių įkrovimo stoteles.

„Ionity“ tinkle naudojamas Europinis technologinis standartas, kombinuoto įkrovimo sistema (angl. Combined Charging System – CCS). 800 voltų technologija įkrovimo stotelėse leidžia tokių automobilių, kaip „Porsche Taycan“ ar „Audi e-tron GT“ modelio bateriją įkrauti iki 80% per 20 minučių. Klientams pateikiama sąskaita suformuojama mėnesio pabaigoje, elektroniniu būdu per gamintojų naudojamas sistemas. Be to, tinklo akcininkų klientai „Ionity“ greito įkrovimo stotelėmis gali naudotis gerokai mažesniu tarifu, kuris šiuo metu siekia 0,33 Eur už 1 kWh.

Naujos „Ionity“ įkrovimo stotelės bus statomos ne tik Europos greitkeliuose, tačiau ir šalia didžiųjų miestų bei judrių pagrindinių kelių. Kiekvienoje būsimoje įkrovimo stotelėje bus nuo 6 iki 12 įkrovimo vietų.

„Ionity“ taip pat skelbia planuojanti įsigyti daugiau žemės sklypų, kad galėtų įrengti įkrovimo parkus, kuriuose būtų teikiamos maitinimo paslaugos ir veiktų parduotuvės.

Neseniai „Ionity“ užbaigė pirmąjį tinklo plėtros etapą Baltijos šalyse. Bendradarbiaudama su vietos partneriais – degalinių tinklu „Circle K“ ir transporto infrastruktūros sprendimų bendrove „Gatas – Ionity“ ties pagrindinėmis Baltijos regiono magistralėmis įdiegė 6 dvigubas įkrovimo stotis, pusė kurių yra Lietuvoje.

Penkios iš 6 „Ionity“ stočių įrengtos tarptautinėje „Via Baltica“ magistralėje, viena Kaunas–Klaipėda magistralėje.

„Ionity“ akcininkai yra „BMW Group“, „Mercedes-Benz AG“, „Ford Motor Company“, „Hyundai Motors“ ir KIA, „Volkswagen Group“, „Audi“, „Porsche“, o neseniai prie jų prisijungė ir pasaulinė atsinaujinančios energetikos bendrovė „BlackRock“.