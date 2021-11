ASG skelbia apie industrijos tempus lenkiantá atsigavimà 

Jonas Janukėnas, „Avia Solutions Group“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Trečiasis ketvirtis atitiko augimo prognozes, EBITDA didėjo 3,5 karto, planuojama tolimesnė plėtra.

Verslininko Gedimino Žiemelio valdoma „Avia Solutions Group“ (ASG) paskelbė 2021 m. devynių mėnesių finansinius rezultatus. Tarptautinė aviacijos paslaugų grupė nurodo savo finansiniais rodikliais lenkianti visos industrijos atsigavimo tempus. Grupės pranešime nurodoma, kad per trečiąjį šių metų ketvirtį jos pajamos padidėjo 125%, nuo 134 mln. Eur per 2020 m. trečiąjį ketvirtį iki 300 mln. Eur per 2021 m. trečiąjį ketvirtį. Tuo pačiu laikotarpiu grupės EBITDA 2020 m. ir 2021 m. atitinkamai augo 3,5 karto, nuo 15 mln. Eur iki 52 mln. Eur.

Per 2021 m. devynis mėnesius grupės pajamos siekė 668 mln. Eur, EBITDA sudaro 95 mln. Eur, o grupės grynasis pelnas siekė 37 mln. Eur.

„Vis dar išliekantis didelis poreikis skraidinti krovinius bei padidėjusi užsakomųjų skrydžių paklausa tarp poilsiautojų ir verslo klientų vasaros ir rudens laikotarpiais užtikrino finansiškai stiprius 2021 m. trečiojo ketvirčio rezultatus. Didėjantis oro uostuose veikiančių įmonių užimtumas, augantys keleivių srautai bei optimistinės ateities prognozės indikuoja, kad palaipsniui grįžtame į priešpandeminę situaciją ir artimoje ateityje galime tikėtis dar pozityvesnių veiklos rezultatų aviacijos industrijoje“, – pranešime cituojamas Jonas Janukėnas, „Avia Solutions Group“ generalinis direktorius.

Pranešime nurodoma, kad grupės atsigavimą visų pirma skatina diversifikuotas grupės produktų ir paslaugų portfelis, stipri pozicija rinkoje ir dėmesys B2B klientų segmentui. Didžiausia grupės pajamų dalis yra sugeneruojama Europoje (79%), Azijoje (8%) ir Šiaurės Amerikoje (4%).

Grupė skelbia, kad trečiojo ketvirčio metu buvo juntamas spartesnis aviacijos sektoriaus atsigavimas atlaisvėjus kelionėms, padaugėjus renginių bei paspartėjus vakcinacijai. Tai atitiko prognozes ir tikimasi, kad ketvirtajame ketvirtyje ir toliau bus juntamas spartesnis atsigavimas, kuriam nekliudys kelionių ribojimai ar sienų uždarymai.

ASG deklaruoja ir toliau planuojanti aktyvią plėtrą Vakarų Europoje bei Šiaurės Amerikoje.