M. Skuodis: kalio tràðø tranzito perspektyva priklauso nuo Baltarusijos

Marius Skuodis, susisiekimo ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Minsko režimas turi pakeisti politiką, kad Baltarusijos kalio trąšų tranzitas per Lietuvą nenutrūktų, sako Lietuvos susisiekimo ministras.

Marius Skuodis kalbėjo Europos Sąjungai svarstant apie naujas sankcijas Baltarusijai, be to, gruodžio 8 dieną galutinai įsigalios JAV sankcijos vienai didžiausių pasaulyje trąšų gamintojų „Belaruskalij“, kasmet vežančiai milijonus tonų trąšų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą.

„Sankcijos nėra įvestos dėl sankcijų, režimui tereikia pakeisti savo elgesį ir tranzitas, kuris vyko tarp mūsų šalių ir apskritai galės toliau tęstis. Nenoriu, kad jis nutrūktų, bet tai priklauso nuo kitos pusės, kamuolys yra kitoje pusėje ir tereikia padaryti tam tikrus žingsnius“, – Klaipėdoje penktadienį žurnalistams kalbėjo M. Skuodis.

Jis sako abejojantis, kad trąšų tranzitas sustos būtent gruodžio 8 dieną, nes „yra ir tam tikros išankstinės apmokėjimo sąlygos“ bei kitos aplinkybės.

M. Skuodžio teigimu, ar tranzitas vyks, priklauso nuo dviejų pagrindinių dalykų: bankų ir galimų sankcijų režimo pokyčių.

„Pirmas dalykas, ar bankai leis atsiskaitymus, nes Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos tiesiogiai negalioja, pavyzdžiui, Lietuvos juridiniams asmenims. Ir labai svarbus dalykas, kad jos priklauso nuo finansinių įstaigų, ar jos praleidžia mokėjimus, ar nepraleidžia. Didieji bankai savo žodį jau yra tarę“, – komentavo M. Skuodis.

Be to, anot ministro, tiek ES, tiek JAV sankcijos gali būti sugriežtintos ar kitaip pakeistos.

„Jūs girdite apie diskusijas Europos Sąjungos lygmeniu, lygiai taip pat girdite apie papildomas diskusijas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ir čia galimi du variantai: galimas sankcijų stiprinimas, antras dalykas – tikrai yra įmanomas ir griežtesnis sankcijų išaiškinimas, kad neliktų jokių pilkųjų zonų, dėl kurių vyksta daug diskusijų“, – kalbėjo ministras.

M. Skuodis pripažino, kad didelę dalį Klaipėdos uosto krovos sudaro trąšos, panaši padėtis ir su pervežimais geležinkeliu. Tačiau jis išsamiau nekomentavo, kaip paveiktų Lietuvos verslą dar stipresnės sankcijos.

„Uoste daugiausia krovą sudaro baltarusiškos trąšos. Geležinkeliai perveža ir daugiau visko, trąšos lygiai taip pat didžioji dalis. Labai nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių ir prognozuoti galimų nuostolių, nes pajamų praradimas priklauso nuo daugelio aplinkybių“, – sakė M. Skuodis.

Paklaustas apie Kinijos atsako į Lietuvos užsienio politiką grėsmes, M. Skuodis išreiškė lūkestį, kad pirmenybė bus suteikta ekonominiams interesams.

„Tikiuosi, kad sveikas protas nugalės ir vienas dalykas – politiniai pareiškimai, kurie kartais stebina. Antras dalykas – santykiai tarp juridinių asmenų ir verslų, ir man atrodo, kad svarbiausia, kad ten, kur reikia, kad tie ryšiai, ekonominiai santykiai išliktų“, – kalbėjo susisiekimo ministras.

