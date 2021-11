Susisiekimo ministerija nesvarstys veþëjø praðymo jauninti vairuotojø amþiø 

Vairuotojų trūkumas įvardijamas kaip viena didžiausių grėsmių visam logistikos sektoriui. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vežėjams išganingai atrodantis sprendimas vertinamas kaip prieštaraujantis ES nuostatoms.

Penktadienį Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ išplatino kreipimąsi į Susisiekimo ministeriją, prašantį ankstinti vilkikų ir autobusų vairuotojų amžių. Tačiau Susisiekimo ministerija atsako, kad toks prašymas negali būti svarstomas.

Asociacija prašo Susisiekimo ministerijos inicijuoti pakeitimus, kurie ankstintų vilkikų vairuotojų amžių iki 18 metų, o autobusų vairuotojų – 21 metų. Šiuo metu vilkikų vairuotojais Lietuvoje galima dirbti sulaukus 21, o autobusų – 24 metų.

Tačiau kaip nurodo Susisiekimo ministerija, jau dabar išklausius papildomus mokymus ir įgijus Europos Sąjungoje privalomą kvalifikaciją (95 kodą), C, CE kategorijos vilkikų vairuotojų minimalus amžius yra 18 metų, o D kategorijos autobusų vairuotojų minimalus amžius yra 21 metai. Tą numato ir susisiekimo ministro įsakymų patvirtinta tvarka nuo 2011 m.

Anot Andriaus Burbos, „Linavos“ inovacijų ir transporto politikos sekretoriaus, jų netenkina tokia esama tvarka, reikalaujanti jaunesnių vairuotojų įgyti profesinį mokymą.

„Mes turime ieškoti paprastesnio būdo, nes retas jaunas žmogus nori lankyti ilgus profesinius mokymus, kurie taip pat turi ir prastą reputaciją. Tai yra papildoma biurokratija. Žinoma, niekas neleis naujo žmogaus iškart važiuoti su dideliais kroviniais, tačiau vairuotojai galėtų būti papildomai apmokami jau pačioje įmonėje, pradžioje važiuoti su kitu vairuotoju ir panašiai“, – pasakoja A. Burba.

Paklaustas, ar nemano, kad reikėtų mokėti didesnes algas, kad profesija būtų patrauklesnė, vežėjų atstovas atsako, kad dabar mokomos algos atitinka rinkos atlyginimus. „Visada suprantamas noras gauti daugiau, tačiau šiuo metu mokėti dar daugiau nėra galimybių, nes mokesčiai dideli, o pelningumas mažas. Be to, mokami dienpinigiai taip pat yra pinigai“, – VŽ aiškina A. Burba.

Pasak Susisiekimo ministerijos, toks pasiūlymas prieštarauja ES Direktyvos nuostatoms, todėl net negali būti svarstomas.

„Europos Sąjungos Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų ir Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo numato galimybę sumažinti C, CE kat. vairuotojų amžių iki 18 metų ir D kat. vairuotojų amžių iki 21 metų su būtina sąlyga, kad vairuotojai turi būti įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba keleivius komerciniais tikslais (vadinamasis 95 kodas). Vairuotojų minimalaus amžiaus sumažinimas (C, CE kat. iki 18 metų, D kat. iki 21 metų) be 95 kodo yra negalimas pagal Europos Sąjungos teisės aktus”, – skelbiama VŽ atsiųstame Susisiekimo ministerijos atsakyme.

VŽ rašė, kad siūlymą jauninti vairuotojų amžių asociacija teikia įvertinusi tarptautinę praktiką ir Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) rekomendacijas šalims, kaip būtų galima bent kažkiek spręsti vairuotojų trūkumo problemą.