Talino jungtinio uosto pelnas ðiemet sunyko ðeðtadaliu

Estijos vėliava. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Penkių uostų Estijoje valdytoja „Tallinna Sadam“ pranešė per tris šių metų ketvirčius uždirbusi 19,1 mln. Eur grynojo pelno – 16,3% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Įplaukos sumenko 0,7% iki 81,5 mln. Eur, o suderintas pelnas iki mokesčių, palūkanų ir amortizacijos atskaičiavimų (EBITDA) – 10,9% iki 41,2 mln. Eur.

Per devynis šių metų mėnesius investuota 10,2 mln. Eur (65% mažiau nei tuo pat metu pernai), iš jų liepą-rugsėjį – 2,3 mln. Eur (80% mažiau).

Trečiojo metų ketvirčio įplaukos padidėjo 1,6% iki 32,2 mln. Eur, tačiau EBITDA sumenko 14,2% iki 17,1 mln. Eur, grynasis pelnas smuko 22,5% iki 10,6 mln. Eur.

Per tris šių metų ketvirčius perkrauta 17,709 mln. tonų krovinių – 14,0% daugiau nei prieš metus, o krova vien tik trečiąjį ketvirtį per metus ūgtelėjo 23,4% iki 6,541 mln. tonų. Keleivių srautai sunyko atitinkamai 37,2% iki 2,327 mln. per tris ketvirčius ir 16,2% iki 1,358 mln. žmonių trečiajame ketvirtyje.

„Tallinna Sadam“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq“ Talino vertybinių popierių biržoje.