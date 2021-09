Rugpjūtį Estijos geležinkeliai pervežė šeštadaliu daugiau krovinių

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šalyje rugpjūtį geležinkeliais pervežta daugiau krovinių, nei prieš metus, bet mažiau, nei prieš mėnesį.

Estijoje geležinkeliais praėjusį mėnesį pergabenta apytikriai 1,63 mln. t krovinių – 16% daugiau nei pernai rugpjūtį.

Tačiau, nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis, palyginus su šių metų liepa, krovinių srautai sumenko 8,8%.

Krovinių apyvarta per mėnesį sumažėjo 4,5%, o per metus padidėjo 2,6%. iki 154,6 mln. tkm.

Šalyje kursuojančių keleivinių traukinių paslaugomis praėjusį mėnesį pasinaudojo 584.000 žmonių – 1,2% daugiau nei prieš mėnesį ir 3,5% daugiau, nei prieš metus.

Bendra keleivių apyvarta per metus per mėnesį mažėjo 4,5%, bet per metus išaugo 7,4% iki 29,7 mln. keleivių kilometrų.

