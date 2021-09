Vežėjams skirtas mobilus vakcinacijos punktas nepasiteisino

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tolimųjų reisų vairuotojams skirta mobili vakcinacijos vieta Kalvarijoje, Lenkijos pasienyje, nepasiteisino, todėl nuo rugsėjo 1 d. yra naikinama. Vietoje to transporto įmonėms siūloma kviestis vakcinavimo komandas atvykti pas save.

Kaip nurodoma vežėjų asociacijos „Linava“ pranešime, įkuriant mobilią vakcinacijos vietą Kalvarijos pasienyje tikėtasi didesnio besiskiepijančių aktyvumo, tačiau vairuotojai joje lankėsi vangiai.

„Čia vairuotojai aktyviausiai skiepijosi pirmąją savaitę, kai vienos dozės „Janssen“ vakcina per dieną pasiskiepydavo maždaug 70 žmonių, vėliau srautai sumažėjo – per dieną paskiepijama iki 30. To tikrai nepakanka, tad bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, nuspręsta suaktyvinti vakcinaciją per transporto įmones, nes daugeliui tai atrodo patogesnė priemonė“, – sako Zenonas Buivydas, asociacijos generalinis sekretorius.

Norint užregistruoti įmonę, kad į ją atvyktų tokia komanda, kaip ir iki šiol transporto įmonių atstovams reikia skambinti Karštąja linija 1808. Mobilios komandos vyksta į įmones nuolat, jei yra bent 6 darbuotojai, kurie nori skiepytis.

Jurgitos Grebenkovienės, Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerės teigimu, vežėjų vakcinacijos lygis po truputį auga, tačiau vis dar yra nepakankamas.

„Ir toliau skiriame didesnį dėmesį šios srities imunizacijos didinimui. Kviečiame įmones būti aktyviomis ir kviestis mobilias vakcinavimo komandas atvykti į darbovietes, nepamirštant paskatinti ir savo darbuotojų, kad atvyktų į darbovietę pasiskiepyti“, – sako J. Grebenkovienė.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Logistika“