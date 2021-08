MRO paslaugų tinklą plečianti ASG apsipirko Jungtinėje Karalystėje

Naujas ASG pirkinys – penktą dešimtmetį veikianti britų „Chevron Technical Service“ ir jos antrinė įmonė „Chevron Aircraft Maintenance“. Įmonės nuotr.

Pastaraisiais mėnesiais intensyvią lėktuvų priežiūros ir remonto paslaugų (MRO) centrų plėtrą vykdanti grupė įsigijo 40 metų įdirbį turinčias britų bendroves.

„Avia Solutions Group“ (ASG) valdoma Jungtinės Karalystės (JK) įmonė „Storm Aviation Limited“ (SAL), periodinės ir operatyviosios orlaivių priežiūros ir aviacijos mokymo paslaugų teikėja, įsigijo Mančesteryje įsikūrusią įmonę „Chevron Technical Services“ (CTS). Vienu ypu įsigyta ir jos Prestviko oro uoste veikianti antrinė įmonė „Chevron Aircraft Maintenance“ (CAM). Abi jos teikia aeronautikos sprendimus orlaivių priežiūros pramonei.

Gediminas Žiemelis, ASG valdybos pirmininkas, VŽ paaiškino, kad negavusi leidimo plėstis Vilniaus oro uoste, „FT Technics“ plėtrą toliau vykdo užsienyje.

„Pirkti už gerą kainą daug metų veikiančias bendroves – mažiau rizikos nei steigti naujas įmones plyname lauke ir keletą metų bandyti jas užkrauti klientais iš užsienio“, – naują žingsnį VŽ aiškina tarptautinės aviacijos grupės vadovas.

„Storm Aviation Limited“, lietuviškos UAB „FL Technics“ antrinė įmonė, Škotijos Glazgo Prestviko oro uoste pasiūlys naujų paslaugų, tokių kaip plataus fiuzeliažo orlaivių techninė priežiūra, aptarnavimas ir kapitalinis remontas (MRO) bei kitų. Be to, „Storm Aviation Limited“ pradės eksploatuoti dvi operatyviosios techninės priežiūros stotis: viena jų yra Glazgo Prestviko oro uoste, antroji – per bendrą įmonę su partneriais valdoma Amsterdamo Schipholio oro uoste.

„FL Technics“ kartu su antrine įmone „Storm Aviation Limited“ paslaugas teikia 68.000 bendrą plotą sudarančiuose angaruose, kurie yra penkiose vietose Europoje, Kinijoje ir Pietryčių Azijoje.

Įsigijus Glazgo Prestviko oro uoste įsikūrusią ir daugiau nei 4 dešimtmečius veikiančią „Chevron Technical Services“, prie grupės pajėgumo bus pridėta dar 6.000 kv. m angaro erdvė su trimis orlaivių skyriais, kuriuose bus galima teikti paslaugas plataus fiuzeliažo (iki „Boeing 747“) orlaiviams. Tai bus šeštasis orlaivių aptarnavimo angaras priklausantis „Avia Solutions Group“ įmonių grupei.

Per pastaruosius 18 mėnesių „Avia Solutions Group“ antrinės įmonės paskelbė apie kelis reikšmingus sandorius. VŽ rašė, kad 2020 m. vasario mėn. „FL Technics“ įsigijo Italijos MRO tiekėją „Flash Line Maintenance“, o tų pačių metų gruodžio mėn. – Kanados operatyviosios priežiūros operatorių „Wright international“.

Taip pat 2020 m. gruodžio mėn. „Storm Aviation Limited“ paskelbė iš „SR Technics“ įsigijusi Jungtinės Karalystės operatyviosios priežiūros tinklą.

2021 m. kovo mėn. „Avia Solutions Group“ antrinė įmonė JET MS įsigijo Londone įsikūrusį korporacinių orlaivių interjero ir eksterjero specialistą „RAS Completions“.

