Atsidūrę laiku ir vietoje TRELO augimo apimčių nestabdo

Sunkvežimių ir priekabų remonto centrus Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje valdančiai įmonei UAB „TRELO“ rekordinis buvo ne tik 2021 pirmasis pusmetis, bet ir visi 2020-ieji. Kylantys pardavimai ir besiplečianti komanda didina alkį plėstis, o viską lemianti sėkmė – teisingas požiūris į darbuotojus ir klientus.

Remonto centras, kuris yra daugiau nei tik garažas

Mažas, vietinės reikšmės ir netvarkingas garažas, tepaluotas ir ne visada mandagiai nusiteikęs to garažo savininkas, atsiskaitymas tik grynais ir mokesčių slėpimas – ko gero toks vaizdas daugeliui iškyla prieš akis išgirdus terminą „remontas“ ar „remonto centras“. TRELO, šiuo metu valdanti penkis remonto centrus Vakarų Europoje, į rinką atėjo su tikslu pakeisti šį įvaizdį. „Mūsų siekis – kad darbas remonto centre ateityje taptų vieta, kurioje žmonės norėtų dirbti, o ne dirbtų „iš bėdos“, ir kad tai taptų prestižine transporto sektoriaus darbo vieta. Įmonės viduje kartais diskutuojame, kad kaip ligos atveju gerai žmogaus sveikatai reikalingas geras gydytojas, taip ir sunkvežimio „ligos“ (gedimo) atveju reikalingas geras sunkvežimio gydytojas – savo darbą išmanantis remonto technikas ir visa su juo dirbanti komanda – serviso priėmėjas, tiekėjas, darbų vadovas ir t.t.“, — savo įžvalgomis dalinasi UAB „TRELO“ direktorius Donatas Mockus. Nors jis ir supranta, kad tepaluotų kombinezonų tokiame darbe neišvengsi, tačiau ilgalaikis siekis yra toks, kad šios profesijos asociacijos visiems neapsiribotų vien tik tuo.

Donatas taip pat pateikia ir įmonės viduje sklandantį palyginimą. „Pavyzdžiui, mūsų pirkimų ir logistikos direktorius Karolis Giga mėgsta juokauti, kad kaip Google yra IT sektoriuje dirbančiųjų svajonių darbo vieta, taip TRELO tampa ta darboviete, kurioje nori dirbti tie, kurie domisi sunkiasvoriu transportu, jo remontu ir turi tam reikiamos patirties“.

Verslas, važiuojantis į priekį

Nors pastarieji pusantrų metų daugeliui verslų kėlė daugiau galvos skausmo, nei džiaugsmo, krovinių pervežimo paslaugas teikiančioms įmonėms šis laikotarpis, priešingai, galima sakyti – aukso amžius. Užsakymų skaičiai augo ir vis dar auga, transporto parkas išnaudojamas maksimaliai, tačiau visa tai, atitinkamai, atsiremia ir į kitą aspektą – sunkvežimių, priekabų ar puspriekabių savalaikę techninę priežiūrą bei operatyvų remontą. „Galima sakyti, jog mūsų verslas atsidūrė tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Tenka pripažinti, kad tokių „tinklinių“ ir ne didžiųjų gamintojų remonto centrų Europoje ne tiek ir daug, tad savo klientams galėjome ir galime remontą pasiūlyti maksimaliai greitai jiems patogiose vietose. Aišku, šiuo laikotarpiu išaugo ir klientų poreikiai – jaučiasi, kad tam tikrais atvejais norima maksimaliai sutaupyti kur tik galima, bet matom ir akivaizdų kultūrinį skirtumą, pavyzdžiui, klientui iš Vakarų Europos nuolaida dažniausiai būna paskutinėje vietoje, tuo tarpu vienas pirmų klausimų, kuriuos užduoda Rytų Europos, Lietuvos klientai – kokią nuolaidą pritaikysit? Taip jau yra mūsų kultūroje – perkame ne kokybiškas paslaugas, o joms taikomas nuolaidas“, — savo mintimis dalinasi Donatas. Jo teigimu, pastaruoju laikotarpiu ženkliai padaugėjo ir tokių klientų, kurie paslaugas nori gauti per maksimaliai trumpą laiką. Tačiau pavykus patenkinti klientų poreikius, rezultatai kalba patys už save: jei 2018 metais įmonės pardavimo pajamos siekė 7,12 mln. Eur, tai 2020 metais jos šoktelėjo net 90 proc. – iki 13,5 mln. Eur. Tokiems skaičiams pasiekti reikėjo ne tik padidinti darbų apimtis – per 2020-uosius TRELO suremontavo per 17.200 sunkvežimių, sunaudojo daugiau kaip 103.000 litrus alyvos, pakeitė 11.600 padangų – bet ir, atitinkamai, auginti komandą — nuo 62 darbuotojų 2019 metais iki 127 darbuotojų šių metų gegužę.

Tai, kas lemia verslo sėkmę

TRELO vieno ingrediento, kas nulemia verslo sėkmę – neturi. Visgi, pabandžius išskirti esminius prie to prisidedančius faktorius, įmonės direktoriaus Donato teigimu, tai daug logikos nereikalaujantys dalykai, kurių nori kiekvienas klientas, nesvarbu, kokios paslaugos būtų teikiamos – laikas, vieta, kokybė ir kaina. „Kaip jau ir minėjau, išaugo klientų poreikis operatyvių paslaugų suteikimui. Galiu drąsiai teigti, kad tai mums leidžia padaryti ne tik visuose remonto centruose esantys sandėliai, kuriuose laikome didelį atsarginių dalių kiekį, bet ir, kaip aš mėgstu sakyti, „kaip bitės“ dirbantys mūsų darbuotojai – priėmėjai, darbų vadovai, tiekėjai, remonto technikai ir visi kiti remonto centro komandos nariai. Žmonės taip susidirbę, kad kartais vieni kitus supranta iš pusės žodžio – tai ir gelbsti norint greitai atlikti remontą.“

Lietuvos ir užsienio vežėjai, kaip rodo ilgametė TRELO praktika, mėgsta tuos remonto centrus, kurie yra įsikūrę patogiose lokacijose – šalia pagrindinių magistralinių kelių. „Savaime suprantama, tai padeda ir sutaupyti, mat nereikia važinėti ratais ieškant patogios lokacijos remonto centro. Kitas svarbus aspektas – kad tuose remonto centruose būtų gerai valdoma detalių tiekimo grandinė. Aišku, antrą ketvirtį jaučiame tai, ką jaučia ir visi kiti – detalių trūkumas. Jau dabar matyti, kad metų gale, dėl išaugusios paklausos, laiku gauti reikiamą kiekį detalių gali būti sunku, tad su savo tiekėjais stengiamės kiek įmanoma iš anksto susitarti dėl reikalingų kiekių – šioje vietoje bandome rizikuoti ir turėti savotišką rezervą, nei vėliau klausyti klientų priekaištų dėl remonto, kurio negalime atlikti dėl detalių trūkumo“ – galimas rizikas vardino D. Mockus.

Noras augti ir plėtros planai

Tokie geri 2020 metų rezultatai, klientų pasitikėjimas ir darbuotojų tikėjimas įmone TRELO suteikė ambicijas ateičiai – įmonė jau yra numačiusi šeštąjį remonto centrą, kurį šių metų rudenį planuoja atidaryti Prancūzijoje, Metz mieste, o dešimtmečio planas – dvidešimt remonto centrų Vakarų Europoje. Visgi, norint atsidurti Metz‘e, teko nemažai ir pavargti – teigia D. Mockus. „Pabandytumėt įsivaizduoti, kaip prancūzai žiūri į lietuvius. Ir dar tokius, kurie užsiima neaiškiomis remonto paslaugomis. Niekas į mus nežiūrėjo kaip į rimtą verslą. Reikėjo krūvos dokumentų, raštų ir kitų įrodymų, kad turim didelių ambicijų šiame sektoriuje „užkariauti Europą“, kol galų gale pavyko įrodyti ir pelnyti pasitikėjimą.“

TRELO tai bus jau trečiasis remonto centras Prancūzijoje, jį atidarydama įmonė tikisi dar labiau sustiprinti savo pozicijas tiek pačioje Prancūzijoje, tiek ir visoje Vakarų Europoje. Šis remonto centras įsikurs šalia dviejų pagrindinių magistralinių kelių, einančių per Prancūziją — A31, vedantį nuo Liuksemburgo iki Liono miesto, bei A4, prasidedantį nuo sienos su Vokietija ir atsimušantį į Paryžių.

„Akivaizdu, kad naujas remonto centras taps iššūkių ir, nepabijosiu sakyti – tokiu lengvu galvos skausmu visai mūsų komandai – jis bus ne tik didžiausias patalpų ir komandos dydžiu, bet ir siūlys platesnį paslaugų spektrą – parkavimo aikštelė, sunkvežimių plovykla, viešbutį vairuotojams ir t.t. Tačiau pilnai pasitikiu savo komanda, kuri per ilgą laiką sugebėjo įrodyti, kad iššūkius moka gliaudyti kaip saulėgrąžas“ – mintimis dalijosi TRELO direktorius Donatas.

Kas dar svarbu? Teisingas požiūris į darbuotojus!

TRELO didžiąją dalį darbuotojų sudaro užsienyje dirbantys lietuviai, į darbą remonto centruose vykstantys komandiruočių principu, o pagrindinės vertybės, kuriomis stengiamasi vadovautis – 5 S: savarankiškumas, savininkiškumas, sąmoningumas, sąžiningumas ir skaidrumas. „Mano siekis, kad kiekvienas dirbantis TRELO suprastų, kad įmonės sėkmė priklauso nuo to, kiek kiekvienas darbuotojas savęs įdeda į darbą. Visada galima šalia kiekvieno darbuotojo pastatyti po „kontrolierių“, tačiau tokiu atveju nei darbas teiks malonumą, nei rezultatas bus geras ir natūraliai kylantis, o bus išspaustas prievarta. Iki šiol ta laisvė darbe, panašu, yra pasiteisinusi ir didžioji dalis į šį verslą žiūrį kaip į savą – todėl ir stengiasi. Todėl ir pavyksta pasiekti daugiau nei planuojama“, — pasakojo D. Mockus.

TRELO šiais metais pirmą kartą atliko ir visų įmonės darbuotojų mikroklimato tyrimą, pagal kurio rezultatus darbuotojų pasitenkinimas darbu – 8,5 iš 10, beveik 70 proc. darbuotojų darbe nejaučia streso ar jį jaučia labai retai, kas trečias darbuotojas rekomenduotų TRELO kaip darbdavį kitiems, o pagrindinės to priežastys – gera darbo atmosfera, draugiškas kolektyvas, motyvuojantis darbo užmokestis ir teisingas požiūris į darbuotoją.

