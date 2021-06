„United Airlines“ imasi viršgarsinių keleivinių skrydžių  

„Overture“. Bendrovės nuotr.

Skrydžių bendrovė „United Airlines“ užsisakė mažiausiai 15 viršgarsinių lėktuvų ir žada sugrąžinti keleivinius viršgarsinius skrydžius į aviaciją iki 2029 m.

Šią savaitę JAV skrydžių bendrovė pranešė susitarusi su JAV kosminių technologijų kompaniją „Boom Supersonic“ dėl 15 viršgarsinių lėktuvų „Overture“ įsigijimo su galimybe, jeigu bus atitikti bendrovės saugumo, eksploatavimo ir tvarumo reikalavimai, papildyti parką dar 35 lėktuvais.

Susitarimas, anot kompanijos, rodo šuolį link viršgarsinių skrydžių sugrįžimo į aviaciją.

Planuojama, kad „Overture“ bus pirmasis nulinės anglies dioksido emisijos didelis komercinis lėktuvas, varomas visiškai tvariais aviaciniais degalais (sustainable aviation fuel, SAF).

„Overture“ turėtų pakilti į orą 2026 m., o pirmuosius keleivius skraidinti – iki 2029 m.

Abi bendrovės taip pat sutarė bendradarbiauti spartinant SAF degalų gamybą.

„United“ toliau siekia kurti inovatyvesnę, tvarią skrydžių bendrovę, ir šiandienos technologiniai pasiekimai lemia, kad tai padaryti tampa įmanoma panaudojant viršgarsinius lėktuvus. Mūsų misija visuomet buvo sujungti žmones, ir bendradarbiaudami su „Boom“, galėsime tai daryti netgi didesniu mastu“, – kompanijos pranešime cituojamas Scotas Kirby, „United Airlines“ CEO.

Skrydžių bendrovė teigia, kad sugebėdamas skristi dvigubai greičiau už dabartinius greičiausius keleivinius lėktuvus, „Overture“ galės daugiau kaip 500 krypčių nukeliauti per pusę laiko. Pavyzdžiui, iš Niuarko iki Londono – per 3,5 valandos, iš Niuarko iki Frankfurto – per 4 valandas, iš San Francisko iki Tokijo – per 6 valandas.

Keleiviniai skrydžiai viršgarsiniu greičiu, pasižymėję triukšmingumu ir prasta kuro ekonomija, baigėsi 2003 m., kai „Air France“ ir „British Airways“ nutupdė „Concorde“ lėktuvus.

