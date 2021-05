Italijoje skirtos milijoninės baudos „Ryanair“, „EasyJet“, „Volotea“

Italijoje nustatyti kelių ne vietinių aviacijos bendrovių pažeidimai. Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Nustatyta, kad aviacijos bendrovės piktnaudžiavo pandemijos ribojimais, skelbė melagingą informaciją.

Italijos antimonopilinė institucija – konkurencijos ir rinkų tarnyba Airijos oro bendrovei „Ryanair“ skyrė 4,2 mln. Eur baudą už tai, kad ši negrąžino klientams pinigų už bilietus į skrydžius, kurie buvo atšaukti po 2020-ųjų birželio 3-osios. Apie tai pirmadienį skelbia leidinys „La Repubblica“.

Tarnyba pripažino tokią verslo praktiką nesąžininga metu, kai buvo sušvelninti dėl COVID-19 pandemijos įvesti ribojimai.

Dėl panašių priežasčių milijoninės baudos skirtos dar dviem oro vežėjoms – 2,8 mln. Eur Jungtinės Karalystės „EasyJet“ ir 1,4 mln. Eur Ispanijos „Volotea“.

Pasak Italijos reguliavimo institucijos, šios aviacijos bendrovės, prisidengdamos pandemija, toliau atšaukinėjo skrydžius, bilietai į kuriuos buvo parduoti su nuolaidomis. Už bilietus sumokėti pinigai nebuvo grąžinami, vietoje siūlant talonus būsimoms kelionėms.

Be to, „Ryanair“ nubausta už netinkamą reklamos kampaniją, klientams pateikiant netikslią ar melagingą informaciją apie galimybę pasikeisti bilietus be baudų.

