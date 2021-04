Klaipėdos uostas ieško kelių į Ukrainą ir Turkiją

Algis Latakas, KVJUD generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos jūsų uostas pagal krovos apimtis išlieka vienu didžiausių Baltijos rytinės pakrantės regione, o jam prarandant dalį Baltarusijos bei Rusijos krovinių, žiūrima į Ukrainos rinką.

Apie tai trečiadienį Seimo Ekonomikos komitete pasakojo Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) vadovas.

„Pirmiausia problema yra ta, kaip tą krovinį pristatyti į Klaipėdą kuo mažiausiais kaštais – kaip pravažiuoti geležinkeliais Ukrainą, Baltarusiją“, – sakė jis.

Direkcijos vadovas tvirtino, kad įsisavinus šią rinką, būtų galima krovinius gabenti ir iš Turkijos. Kol kas sunkiausia iš šios valstybės pasiekti Ukrainą – gabenimo jūra kainos yra apie 2-3 kartus didesnės nei iš Klaipėdos į Vokietiją.

Išvežami per Latviją

Klaipėdos uosto vadovas tikino, kad lietuviškų grūdų eksportas per Klaipėdos uostą nėra sumažėjęs, nors dalis šios produkcijos keliauja per Latvijos uostus.

„Dalis grūdų, kurie yra šiaurėje, Latvijos pasienyje, gabenama per Liepoją ir Ventspilį“, – pripažino A. Latakas.

Jis sakė, kad rekordiškai daug grūdų per Klaipėdos uostą išgabenta pernai kovą, o didžioji dalis išvežta praėjusių metų pabaigoje. Šiemet grūdų eksportas yra kiek sumažėjęs – pirmąjį ketvirtį išvežta apie 910.000 t.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis kaip vieną uosto tikslų nurodo veiklos ir krovinių diversifikavimą.

„Dabartinis diversifikavimo lygis yra mūsų privalumas, bet atsižvelgiant į visus iššūkius, faktas, kad šiai sričiai reikia dėmesio skirti daugiau“, – komitete tvirtino M. Skuodis.

Nebėra baltarusiškos naftos

Baltarusijai ir Rusijai šiemet vasarį pasirašius susitarimą dėl baltarusiškų naftos produktų eksporto per Rusijos uostus Suomijos įlankoje, taip aplenkiant Klaipėdos uostą, M. Skuodis tuomet pripažino, kad toks Minsko žingsnis turės poveikį Klaipėdos jūrų uostui ir „Lietuvos geležinkeliams“.

VŽ rašė, kad Baltarusijos naftos produktų eksportuotoja „Belaruskaja neftianaja kampanija“ (BNK) nuo šių metų pradžios nebeveža krovinių per „Klaipėdos naftos“ terminalą. Be to, BNK nuo sausio nebepratęsė ilgalaikės sutarties su „Lietuvos geležinkelių“ bendrove „LTG Cargo“.

2020 metais „LTG Cargo“ pervežė maždaug 2 mln. tonų BNK naftos ir jos produktų, įskaitant ir iš Klaipėdos į Baltarusiją gabentą naftą.

Tačiau Baltarusijos trąšų gamintoja „Belaruskalij“ toliau eksportuoja produkciją per jos ir verslininko Igorio Udovickio valdomą vieną didžiausių Klaipėdos krovos bendrovių Birių krovinių terminalas (BKT).

Kaip anksčiau BNS sakė I. Udovickis, BKT pernai baltarusiškų kalio trąšų krovos apimtis padidino 800.000 tonų ir šiemet žada toliau didinti krovą. Be to, įmonė turi planų plėstis Klaipėdos uoste, metinius pajėgumus padidindama iki 16 mln. tonų.