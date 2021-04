Bazę Rygos oro uoste kuriantis „Ryanair“ investuos 200 mln. Eur

Airijos pigių skrydžių oro linjų bendrovės „Ryanair“ lėktuvas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ Rygoje kurs dviejų lėktuvų bazę, nuo rudens pasiūlys 30 maršrutų.

Apie tai trečiadienį pranešė Jasonas McGuinnessas, aviakompanijos komercijos direktorius. Anot jo, atidarius naują bazę, nuo spalio „Ryanair“ iš Rygos skraidys, per savaitę atlikdama 95 reisus.

„Nuo spalio pabaigos pasiūlysime 30 maršrutų, iš jų 16 naujų. Tai svarbus įvykis „Ryanair“ grupei ir puikus stimulas jai priklausančiai „Buzz“. Latvijoje sukursime 60 naujų darbo vietų “, – sakė J. McGuinnessas.

16 naujų maršrutų iš Rygos sudarys penki skrydžiai per savaitę į Lenkijos sostinę Varšuvą, keturi skrydžiai per savaitę į Sannefjordą Norvegijoje, po tris skrydžius per savaitę į Orhusą Danijoje, Vengrijos sostinę Budapeštą, Geteborgą Švedijoje, Italijos sostinę Romą, po du skrydžius per savaitę į Bristolį Jungtinėje Karalystėje, Krokuvą Lenkijoje, Kijevą ir Lvovą Ukrainoje, Ispanijos Malagą, Memmingeną ir Frankfurtą Vokietijoje, Palermą Italijoje, Pracūzijos sostinę Paryžių, Venecija Italijoje.

