Pasienyje su Baltarusija atidaromi trys kontrolės punktai

Roko Lukoševičiaus („15min.lt“/„Scanpix“) nuotr.

Nuo pirmadienio pasienyje su Baltarusija darbą atnaujina trys kontrolės punktai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Prasidėjus pandemijai jie buvo uždaryti pernai kovą.

Dėl šių punktų veiklos atnaujinimo praėjusią savaitę nusprendė Vyriausybė.

Pirmadienį atnaujinamas Vilniaus rajone esančio Šumsko-Lošos, Ignalinos rajone – Tverečiaus-Vidžių ir Švenčionių rajone – Papelekio- Lentupio punktų darbas.

Anot VSAT, per pastarąjį galės vykti tik didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius gabenančios transporto priemonės, o per pirmus du – lengvieji automobiliai. Be to, per Tverečiaus punktą sieną kirsti galės ir tuščios krovininės transporto priemonės.

Įvedus karantiną pernai kovą sumažintas pasienyje su Baltarusija veikiančių sausumos kontrolės punktų skaičius – veikė Raigardo, Šalčininkų, Lavoriškių ir Medininkų kontrolės punktai.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.