„Lietuvos geležinkeliai“ imsis Turkijos krovinių

Dalies baltarusiškų krovinių šiemet netekę „Lietuvos geležinkeliai“ nusitaikė į krovinius iš Turkijos – pasak bendrovės atstovų, ši kryptis turi potencialo dėl didelio į krovinių srauto į Skandinaviją.

„Lietuvos geležinkelių“ krovinių diversifikavimas aptartas Seimo Ekonomikos komitete, Baltarusijai nuo Klaipėdos į Rusijos uostus šiemet nukreipus naftos produktų eksportą bei grasinant taip pat pasielgti su baltarusiškomis trąšomis.

„Yra didelis krovinių srautas iš Turkijos į Skandinavijos rinką ir dabar tai vyksta ratu, jūra aplink visą žemyną ir į Skandinaviją“, – Ekonomikos komitete trečiadienį sakė „Lietuvos geležinkelių“ tarptautinių santykių vadovas Laurynas Bučalis.

„Mūsų vienas iš Ukrainos įmonės tikslų yra plėtoti maršrutą tų pačių Turkijos krovinių per Juodąją jūrą vandeniu, tada nuo Ukrainos kabinti ant geležinkelio, siųsti iki Klaipėdos ir toliau jūra perkelti į Skandinaviją“, – pasakojo bendrovės atstovas.

Jis teigė, kad taip pat ieškoma būdų, kaip padidinti krovinių srautus iš Vakarų Europos – pasak L. Bučalio, savotiškais vartais į šią rinką yra „Lietuvos geležinkelių“ įmonė Lenkijoje.

„Bet turime suprasti apie Vakarų rinką – nors pagal savo dydį esame šeštas septintas krovinių vežėjas Europoje, tačiau mes konkuruojame su tais pačiais Lenkijos geležinkeliais, arba „Deutsche Bahn“ (Vokietijos geležinkeliais – BNS)“, – pabrėžė jis.

L. Bučalio teigimu, „Lietuvos geležinkeliai“ perspektyviu laiko puspriekabių pervežimą, kurį šiuo metu jau vykdo Vokietijos kryptimi.

Matomas potencialas

Susisiekimo viceministrė Loreta Maskaliovienė sako, kad didelį potencialą turi ir bendradarbiavimas su Ukraina.

„Maršrutas Odesa-Klaipėda tikrai turi labai didelį potencialą, turint omenyje ir Turkijos srautus. Bet yra iššūkis dėl Ukrainos vidinės situacijos“, – komitete sakė L. Maskaliovienė.

Šiuo metu didžiąją dalį „Lietuvos geležinkelių“ pervežamų krovinių sudaro produkcija iš Rusijos ir Baltarusijos. Tačiau Lietuvai aktyviai remiant Baltarusijos opoziciją, šalies autoritarinis prezidentas Vilniui grasina ekonominėmis sankcijomis, nukreipiant baltarusiškus krovinius į Rusijos uostus.

Šį mėnesį Baltarusija jau pradėjo naftos produktus eksportuoti per Rusijos uostus, be to, svarstoma apie trąšų terminalo statybą Rusijos Ust Lugos uoste.

Susisiekimo ministerija pripažįsta, kad baltarusiškų trąšų nukreipimas į Rusijos uostus turėtų poveikį Klaipėdai ir pervežimams geležinkeliu, bei pabrėžia poreikį diversifikuoti krovinių srautus.

