Dėl Muitinės sistemų sutrikimų prie sienos su Baltarusija įstrigo 2.000 vilkikų

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vežėjų asociacija „Linava“ skelbia, kad dėl Muitinės departamento sugedusių serverių ir neveikiančių IT sistemų krovinių vežėjai jau antra para yra įstrigę Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.

Anot „Linavos“ pranešimo, šiuo metu čia stovi beveik 2.000 transporto priemonių, nes neveikia Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS), nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS), duomenų apie Lietuvos prekybos srautus su Europos Sąjungos (ES) šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema (IDAIS).

Į šias sistemas tarpininkai turi sukelti informaciją apie išvykstančias ir atvykstančias transporto priemones su kroviniais arba be jų, bet to negali padaryti. Nepraleidžiami ir vilkikai be krovinių.

„Galime teikti tik popierines deklaracijas. Viskas vyksta 20 kartų lėčiau ir dėl to susidaro didelės eilės. Vežėjai patiria nuostolius. Viena para prastovos vilkikui kainuoja 300 Eur“, – pranešime sako Olegas Tarasovas, „Linavos“ ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininkas.

Jo teigimu, trukdžių būna dažnai – pasitaiko, kad muitinės sistema nefunkcionuoja kelias valandas, bet ne tokį ilgą laiką: „Kad tiek laiko būtų suparalyžiuota sistema – nepamename.“

Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Vitas Volungevičius BNS patvirtino, kad sistema yra sutrikusi, ją tikimasi sutvarkyti iki trečiadienio vakaro.

Pasak Muitinės departamento atstovo, vilkikų pralaidumas sulėtėjo, nes dėl techninio gedimo sutrikus sistemoms, jų deklaracijos pateikiamos popieriniu, o ne elektroniniu būdu.

„Pas mus serveriai yra sutrikę, muitinės informacinių sistemų centro specialistai tvarko juos. Jie bandys iki darbo pabaigos sutvarkyti, tačiau dėl to muitinės darbas nesustojo, veikla vykdoma, deklaracijos priimamos popieriniu būdu. Anksčiau deklaracijos buvo pateikiamos elektroniniu būdu“, – teigė V. Volungevičius.