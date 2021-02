„LTG link“ už 2,6 mln. Eur perka skaitmeninę valdymo sistemą 

Linas Baužys, UAB „LTG Link“ direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Keleivius vežanti AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonė „LTG Link“ pasirašė sutartį su Vokietijos bendrove „IVU Traffic Technologies“.

Pranešama, kad 2,6 mln. Eur sutarties pagrindu bus skaitmenizuojama vežėjo veikla, diegiant integruotą resursų planavimo ir operatyvinio valdymo sistemą (IRPOVS).

„Ši sistema – vienas svarbiausių įmonės skaitmenizacijos projektų. Į ją perkelsime reikšmingą kasdienių darbų dalį: maršrutų ir traukinių tvarkaraščių planavimą, traukinių priskyrimą, aptarnaujančio personalo darbo grafikų sudarymą. Tai, ką atlikti rankiniu būdu užtrukdavo ir kelias dienas, sistema įgyvendins per kelias minutes. Ji taip pat leis mums valdyti situacijas, į kurias turime reaguoti operatyviai, kaip, pavyzdžiui, traukinio pakeitimas. Be to, galėsime automatizuoti dalį funkcijų, analizuoti kasdienius darbus ir efektyvinti veiklą“, – įmonės pranešime cituojamas Linas Baužys, „LTG Link“ vadovas.

Bendrovės vadovas pateikia konkretų pavyzdį – įgyvendinus projektą, pasikeis traukinio įgulos išleidimo procesas: darbuotojai per mobiliąją aplikaciją galės bendrauti tarpusavyje, susisiekti su vadovais, supildyti duomenis apie traukinį, taip pat – matys savo darbo grafikus, užduotis. „Popierinį“ rankinį kasdienį darbą, kaip, pavyzdžiui, duomenų apie traukinį surašymą ar kolegų darbo grafikų pokyčius pakeis ir žymiai palengvins skaitmeniniai įrankiai.

„Skaitmenizavus kasdienę veiklą, tam tikrų rankinių rutininių darbų kolegoms nebereikės daryti“, – papildo L. Baužys.

Sutartis sudaryta penkerių metų laikotarpiui, su galimybe ją pratęsti. Sutartis apima IRPOVS programinės ir techninės įrangos, licencijų nuomą, priežiūrą ir palaikymą, taip pat – konfigūravimo, integracijų sukūrimo, įdiegimo ir mokymų paslaugas.