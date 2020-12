K. K. Mortensenas palieka „Girteka Logistics“ 

Energingu būdu pagarsėjęs K. K. Mortensenas (centre) nusprendė ieškoti naujų iššūkių. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Iš didžiausios šalyje transporto grupės „Girteka Logistics“ išeina 6 metus joje dirbęs strateginės partnerystės ir komunikacijų vadovas Kristianas Kaasas Mortensenas.

Apie tai K. K. Mortensenas trečiadienio rytą pranešė savo „Linkedin“ paskyroje.

„Ypatingai dėkoju savo įkvepiančiam vadovui Edvardui Liachovičiui, kuris daugybės mūsų kelionių metu mokė mane lyderystės, sunkvežimių verslo ir logistikos“, – atsisveikindamas su didžiausia Lietuvoje ir viena didžiausių Europoje transporto grupe rašo Lietuvoje gyvenantis danų tautybės specialistas.

Jis VŽ paaiškino, kad šiame sprendime „nėra jokios dramos“.

„6 metus dirbu vienoje darbovietėje, o dabar ieškau naujų galimybių“, – atsakė jis. Ir taip pat patvirtino šiuo metu neturintis jokių konkrečių planų.

Per kelerius metus energingu būdu garsėjantis K. K. Mortensenas pastebimai pakeitė grupės komunikacijos principus – ji pradėjo teikti daugiau viešos informacijos, be to, buvo galima stebėti akivaizdų vadovų komunikacinių gebėjimų progresą. Komentuojantys jo „Linkedin“ paskyroje pastebėjo, kad grupę dabar sunku įsivaizduoti be K. K. Mortenseno, į ką pastarasis atsako „taip pat neįsivaizduojantis savęs be „Girteka Logistics“.

Jis VŽ atskleidė, kad nuo sausio „Girtekoje Logistics“ nebedirbs Neringa Rimšelienė, grupės partnerė rinkodarai ir komunikacijai, todėl artimiausiu metu gali būti, kad grupė neturės jokio komunikacijos atstovo.