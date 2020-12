Išmėginimas skaidrumu ir viešumu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Savaitę susisiekimo ministro pareigas einantis Marius Skuodis paveldėjo ne tik vieną svarbiausių strateginių ministerijų, tačiau ir per pastaruosius metus susikaupusias problemas.

Naujasis ministras pirmiausia ėmėsi kuopti Augijo arklidėmis virtusią sritį, kurioje jo pirmtakas, prastokos reputacijos politikas Jaroslavas Narkevičius, mėgino tvarkytis kaip nuosavose valdose — priimdamas daugybę abejotinų sprendimų, pataikaudamas jį delegavusiai Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai bei tuometiniam ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui, įamžinęs jį „premjero keliuku“.

Jau baigdamas užverti Susisiekimo ministerijos (SM) duris, beveik anapus jos slenksčio ir likus kone penkioms minutėms iki pradedant dirbti naujai Vyriausybei, J. Narkevičius skubiai pakeitė „Lietuvos geležinkelių“ (LG) valdybą. Prieš tai jis išformavo Lietuvos pašto valdybą, kurioje jam neįtiko nepriklausomi nariai.

M. Skuodis teigia, kad, susipažinus su visais atrankos į LG valdybos narius dokumentais, kilo tikrai rimtų abejonių dėl dviejų ministerijos deleguotų valdybos narių – dėl atrankos proceso skaidrumo, profesionalumo. Abejonių sukėlė valdybos nariams taikomi atrankos kriterijai, kokių žmonių ieškojo akcininkė, t. y. valstybė.

„Ir kai turime rezultatą, kai iš septynių valdybos narių tik vienam keliamas reikalavimas turėti patirties geležinkelių srityje, tai man kelia abejonių. Ar tikrai pakanka tik vieno žmogaus su tokia patirtimi? Aš sakyčiau, kad tokio masto įmonei, kuri žengia į tarptautines rinkas, patiria vis didesnį konkurencinį spaudimą iš kaimyninių šalių, kaip tik reikia aukščiausios klasės ekspertų, kurie turėtų būtent geležinkelių srities patirties“, — interviu VŽ pasakoja M. Skuodis.

Bus skelbiamas naujas konkursas LG valdybos narių vietoms užimti. Tačiau pirmiausia ministras sieks gauti ministerijoje dėl viso proceso atliekamo audito išvadas, be to, SM yra sukurta grupė, kuri įvertins susisiekimo srities įmonių valdybų organizavimo praktikas. Ir tik po to bus skelbiama nauja atranka.

Tarp prioritetinių darbų M. Skuodis mini dėmesį Kelių priežiūros ir plėtros programai – jos skaidrumui. Pasak jo, atėjo laikas peržiūrėti, kokiais kriterijais remiantis skirstomos šios programos lėšos, kuo remdamasi valstybė priima investicinius sprendimus – taip paliekant mažiau erdvės ministrui spręsti, kiek lėšų skirti vienai ar kitai eilutei.

Visa informacija turi būti atvira ir paremta atvirais duomenimis — kad kiekvienam piliečiui būtų aišku, kodėl asfaltuojamas vienas kelias, o ne kitas.

Naujasis SM vadovas norėtų, kad susisiekimo sistema būtų žalesnė ir inovatyvesnė. Dar vienas prioritetas — darnaus judumo planai, požiūris iš žmogaus perspektyvos. Pasak ministro, čia yra daug klausimų, kaip žmonės turėtų judėti iš tašo A į tašką B: šioje srityje yra pribrendusios didelės reformos. Todėl svarbu susėsti su savivalda, su privačiu sektoriumi ir sudėlioti aiškų modelį, kurį įgyvendintume per protingą laiką.

Dirbdamas Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje M. Skuodis rūpinosi Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje reikalais. Vienas pagrindinių šios organizacijos reikalavimų Lietuvai buvo valstybės valdomų įmonių valdymo pertvarka ir depolitizavimas.

Pertvarka yra pajudėjusi, tačiau ji taip ir nėra baigta — teisinė valstybės įmonių forma leidžia ministrui turėti labai didelę įtaką. Todėl persitvarkant didelėms įmonėms teks persitvarkyti į formas, kurios būtų labiau depolitizuotos.

„Mano vizija, kad ministerija įmonėms formuotų labai aiškius tikslus tiek dėl kapitalo grąžos, tiek dėl kitų rodiklių ir prižiūrėtų, kaip jie įgyvendinami. Taigi reikia pabaigti tai, kas yra pradėta, ir diegti geriausiomis praktikomis grįstas valdymo formas“, — aiškina ministras.

VŽ nuomone, M. Skuodis atėjo vadovauti labai plačiai ir visai šaliai svarbiai sričiai, kuri šaukiasi gana rimtų reformų. Reikia tikėtis, kad jis turės gerą užnugarį – jį delegavusios Laisvės partijos palaikymą. Kad pavyks išlaviruoti daugybės interesų labirinte, ypač kelių sektoriuje. Kad bus įgyvendintas vienas svarbiausių deklaruotų principų — viešumas, o ne sprendimų priėmimas uždaruose kabinetuose, viešos diskusijos, kad bus rengiami reguliarūs susitikimai su privataus verslo atstovais etc. Ministras įsitikinęs – taip galima turėti visiškai kitokio lygio rezultatus ir pasiekti juos žymiai greičiau.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija