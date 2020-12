Keleivių vežėjai siūlo prieš keliones patikrinti tvarkaraščius  

Traukinio keleiviai. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Dar nėra žinoma, kaip bus vykdoma asmenų judėjimo kontrolė, tačiau vežėjai žada užtikrinti būtinąjį susisiekimą.

Vyriausybei nuo trečiadienio griežtinant karantino priemones, bus ribojamas asmenų judėjimas dėl nebūtinų priežasčių, įskaitant ir keliones tarp atskirų savivaldybių. Keliauti į kitas savivaldybes leidžiama tik būtinaisiais atvejais.

Mindaugas Bajarūnas, Vidaus reikalų ministerijos atstovas, VŽ patikino, kad kol kas nėra žinoma, kokiomis priemonėmis reikės įrodyti kelionės būtinumą – ši informacija turėtų būti paskelbta antradienio rytą.

Velykų metu buvo taikomi panašūs judėjimo apribojimai. Tuo metu Lietuvos policijos vadovai reikalavo keliaujantiems turėti fizinę arba skaitmeninę kelionės priežastį nurodančio dokumento (pvz., nekilnojamo turto kitoje savivaldybėje registracijos liudijimą) kopiją.

Tačiau M. Bajarūnas pastebi, kad pavasarinio karantino metu ribojimai galiojo tik vieną savaitgalį, be to, nebuvo tikrinami viešuoju transportu keliavę žmonės. Todėl, pasak jo, dabartinių ribojimų kontrolė gali būti kitokia, nei per Velykas.

Susisiekimas bus užtikrintas

Rūta Atroškaitė, „Lietuvos geležinkelių“ atstovė, VŽ patvirtino, kad bendrovė taip pat laukia Vyriausybės nurodymų dėl galimos keleivių kontrolės, o traukinių tvarkaraštis gali būti koreguojamas nebent kitą savaitę.

„Mes stengsimės užtikrinti būtinąsias keliones, todėl išlaikysime susisiekimą tarp miestų. Bet tikėtina, kad traukiniai važinės rečiau. Tikimės, kad apie numatomus pokyčius šią savaitę pranešime keleiviams, o nuo kitos savaitės juos pradėsime taikyti, – sako „Lietuvos geležinkelių“ atstovė. – Pavasarį matėme, kad karantino metu keleivių srautai buvo kritę net 80%, todėl ir dabar gali reikėti maršrutų optimizavimo.“

Justinas Vadluga, didžiausio tarpmiestinio keleivių vežėjo „Kautra“ rinkodaros vadovas, VŽ taip pat patvirtino, kad karantino metu bus užtikrinama galimybė keliauti tarp miestų. Be to, įmonė autobusais vežioja ir siuntas, todėl ši, antrinė paslauga leis palaikyti pirminę.

„Šią savaitę – gali būti, kad ketvirtadienį, mes nuspręsime ar reikės mažinti autobusų reisų skaičių. Mažinimas didelis nebus, nes net iki šiol mes veikėme tik 50% savo pernykščio pajėgumo“, – aiškina J. Vadluga.

Bilietas – kaip įrodymas

Lietuvos oro uostų pateikiamoje informacijoje nurodoma, kad keleiviai, vykstantys į Vilniaus, Kauno ar Palangos oro uostą, su savimi turi turėti skrydžio bilietą ar rezervacijos patvirtinimą. Toks dokumentas padėtų kelionės į oro uostą metu įrodyti kelionės būtinybę judėjimo kontrolę vykdantiems pareigūnams.

Visų viešojo transporto priemonių atstovai ragina savo keleivius prieš kelionę atitinkamose interneto svetainėse pasitikrinti transporto tvarkaraščius, nes jie gali būti keičiami.