Paštomatus ima diegti ir „Venipak“

Bendrovės nuotr.

Siuntų terminalų paslaugų imasi ir bendrovė „Venipak“. 11 pirmųjų paštomatų įrengusi įmonė planuoja per artimiausius kelerius metus jų tinklą išplėsti iki 600 ir tapti didžiausiu terminalų valdytoju Lietuvoje.

Savitarnos siuntų terminalus „Venipak“ diegia ne pirmą kartą. Prieš 11 metų įmonė buvo įrengusi 60 paštomatų, bet vėliau jų buvo atsisakyta. Justas Šablinskas, „Venipak“ vadovas sako, kad tuomet šis žingsnis buvo per ankstyvas, o vartotojai tokiai inovacijai dar nebuvo pasiruošę.

„Ir nors po daugiau nei 11 metų sugrįžtame paskutinieji, atsižvelgę į besikeičiančius e-komercijos verslų bei jų pirkėjų poreikius pasirūpinome, jog šiame produkte būtų įdiegtos naujausios, rinkai aktualios inovacijos. Esame pasirengę ir toliau plėsti siuntų atsiėmimo taškų infrastruktūrą, skatinti tvaraus verslo augimą bei kurti saugias paslaugas dar platesniam vartotojų ratui“, – pranešime teigia J. Šablinskas.

Dabar „Venipak“ paštomatai įrengiami per pastaruosius metus didžiausio siuntų skaičiaus sulaukusiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje.

Pasak „Venipak“ vadovo, besikeičiančios siuntų atsiėmimo tendencijos suteikia e-komercija užsiimantiems verslininkams naujas galimybes kurti tvaresnį verslą. Savo laiką planuojantys pirkėjai yra dažniau linkę siuntas atsiimti iš paštomatų jiems patogiu metu – tad vietoje siuntų išvežiojimo po miestą, visos tam tikro mikrorajono siuntos yra pristatomos į vieną vietą. Tokiu siuntų pristatymo būdu yra sutaupomos „Venipak“ verslo klientų išlaidos bei skatinamas žaliasis transportas, taip prisidedant prie taršos mažinimo.

2019 m. „Venipak“ vidutiniškai per dieną išvežiodavo apie 30.000 siuntų į klientų namus bei „Pick-up“ punktus, o artėjant tokiems piko laikotarpiams kaip „Black Friday“ išpardavimai ir Kalėdos, didžioji dalis bendrovės karštųjų siuntų atsiėmimų punktų būdavo maksimaliai užpildyti. Tad pandemijos metu išaugus siuntų skaičiui iki 50.000 per dieną, „Venipak“ per šventes numato naujus rekordus bei tikisi paspartinti siuntų atsiėmimą, siūlydama bekontakčius paštomatus.

„Venipak“ skelbia, kad bendrovės infrastruktūrą Baltijos šalyse iki 2020 m. pabaigos sudarys beveik 600 siuntų atsiėmimo punktų: 268 „Pick-up“ taškų bendrovės partnerių parduotuvėse ir paslaugų centruose, 300 paštomatų partnerių tinkluose ir 11 naujų įrengiamų nuosavų bekontakčių paštomatų.

Per artimiausius keletą metų, bendrovė planuoja turėti 600 nuosavų paštomatų tinklą.

Šiuo metu didžiausias siuntų terminalų valdytojas šalyje yra bendrovė „Omniva“, kurios tinklą sudaro apie 300 paštomatų, prie panašaus skaičiaus artėja ir Lietuvos paštas. „DPD Lietuva“ per kitus metus savo tinklą ketina padidinti iki 235 terminalų, „Itella Logistics“ – iki 200.