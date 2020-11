„Boeing 737 MAX“ orlaiviams vėl leista skraidyti 

20 mėnesių ant žemės stovėję šimtai 737 MAX lėktuvų vėl galės pakilti į orą. „Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

Nutraukdama 20 mėnesių trukusį draudimą, trečiadienį JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) vėl suteikė leidimą vežti keleivius šio tipo orlaiviais.

Šis leidimas buvo pagrindinis barjeras, trukdantis atnaujinti 737 MAX serijos skrydžius, tačiau prieš pakildami, visi orlaiviai turės būti atnaujinti ir patikrinti pagal parengimo skrydžiams metodiką.

VŽ rašė, kad 737 MAX serijos lėktuvai visame pasaulyje buvo priverstinai nutupdyti 2019 m. kovo mėnesį. Toks sprendimas buvo priimtas po dviejų katastrofų, kuriose iš viso žuvo 346 tokiais lėktuvais skridę žmonės.

Tuomet buvo nustatyta, kad abiejų lėktuvų sudužimo priežastimi tapo klaidingai veikusi naujos kartos elektroninė saugumo sistema MCAS.

Reikiamų šios sistemos korekcijų teko laukti gerokai ilgiau, nei manyta iš pradžių. Dėl to „Boeing“ nebegalėjo vykdyti turėtų užsakymų, negana to, daugybė užsakymų buvo atšaukta. Kilusi krizė vertinama kaip didžiausia klaida kompanijos istorijoje. Kadangi 737 serijos lėktuvai yra patys perkamiausi šio gamintojo modeliai, skaičiuojama, kad priverstinis visų 737 MAX nutupdymas didžiausiam JAV eksportuotojui kainavo per 20 mlrd. USD.