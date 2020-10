Baltarusija nuo sekmadienio uždaro sienas užsieniečiams

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Baltarusija nuo sekmadienio laikinai uždaro savo sienas užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos komitetas.

„Nuo lapkričio 1 dienos Baltarusija, siekdama užkirsti kelią COVID-19 plitimui, laikinai neleis užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės kirsti valstybės sienos per sausumos kontrolės punktus, supaprastintus punktus, kontrolės punktus geležinkelio terminaluose ir stotyse bei upių uostuose,“ rašoma komiteto interneto svetainėje paskelbtame pranešime.

Remiantis Baltarusijos ministrų tarybos spalio 30 dieną priimtu nutarimu, šie suvaržymai nebus taikomi užsienio piliečiams, turintiems diplomatinius arba tarnybinius pasus, oficialių delegacijų vadovams ir nariams bei užsieniečiams, teikiantiems neatlygintiną tarptautinę pagalbą Baltarusijai.

Be to, draudimas kirsti sieną negalios Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems tranzitu per Baltarusiją į Rusiją, taip pat transporto priemonių, vežančių krovinius ir paštą tarptautiniais maršrutais, vairuotojams bei tarptautinių traukinių reisų įguloms.

Į šalį taip pat bus įleidžiami užsieniečiai, kurių sutuoktiniai, tėvai ar vaikai yra Baltarusijos piliečiai, užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi šalyje, bei užsienio piliečiai, turintys leidimą joje dirbti.

Draudimas taip pat netaikomas asmenims, atvykstantiems per Minsko oro uostą.

Spalio 29 dieną Valstybės sienos apsaugos komitetas pranešė, kad „dėl susiklosčiusios epidemiologinės padėties kaimyninėse šalyse Baltarusija laikinai apriboja įvažiavimą į savo teritoriją atskirų kategorijų fiziniams asmenims per sausumos sienos perėjas iš Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos“.

