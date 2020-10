„Turkish Airlines“ atnaujina skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Stambulą 

„Turkish Airlines“ atnaujina skrydžius į Vilnių. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo spalio 17 d. atnaujintas skrydis į Stambulą leis pasiekti 200 kitų krypčių, o keliaujantiems į Turkiją ir iš jos nebus taikomi saviizoliacijos reikalavimai.

Lietuvos oro uostai (LTOU) praneša, kad skrydžius tarp Vilniaus ir didžiausio Turkijos miesto Stambulo „Turkish Airlines“ vykdys tris kartus per savaitę: pirmadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais.

Be to, skelbiama, kad vadovaujantis paskutiniais abiejų šalių nutarimais, šiuo maršrutu keliaujantiems Lietuvos piliečiams netaikoma saviizoliacija nei Turkijoje, nei Lietuvoje. Taip yra dėl to, kad nuo spalio 12 d. Turkija nebėra įtraukta į pandemijos paveiktų šalių sąrašą.

LTOU nurodo, kad iki lapkričio 30 d. skrydžiams į Stambulą bus taikoma speciali ekonominės klasės kaina. Teigiama, kad šiais tiesioginiais skrydžiais „Turkish Airlines“ atvers vartus iš Lietuvos per Stambulą į dar 200 krypčių visame pasaulyje.