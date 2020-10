Iš Anglijos krovinius vežantiems transportininkams – 3 mėnesiai pasiruošimo

Kiekvieną dieną per Doverio uostą pravažiuoja 10.000 sunkvežimių. „Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

Jungtinė Karalystė (JK) planuoja pastatyti iki 10 muitinės postų, kuriuose bus vykdomas į Europą vykstančių sunkvežimių muitinės patikrinimas, tačiau šis procesas nevyksta sklandžiai.

„Reuters“ praneša, kad be reikiamų dokumentų į uostus atvykstantys vairuotojai bus baudžiami.

JK iš ES galutinai pasitrauks šių metų gruodžio 31 d. Po šio termino prekių vežėjams reikės pateikti muitinės deklaracijas.

Dabar britų vyriausybė perspėja, kad dėl nepakankamo daugumos kompanijų pasirengimo Anglijos pietryčiuose gali susidaryti maždaug 7.000 sunkvežimių eilės.

VŽ rašė, kad Uwe Liebschneris, „dbh Logistics IT AG“ muitinės konsultantas ir Tarptautinės uostų bendrijos sistemų asociacijos (IPCSA) Muitinės komiteto pirmininkas, tvirtina, jog per parą iš Doverio uosto per Lamanšo sąsiaurį perkeliama 10.000 sunkvežimių ir šiuo požiūriu tai yra pasaulyje analogų neturintis uostas. Tačiau toks tempas įmanomas tik tada, kai vieno sunkvežimio dokumentų patikra užtrunka iki 2 min.

Ketvirtadienį JK buvo paskelbta apie planuojamą naujų muitinės postų statybą ir 10 jiems atrinktų vietų. Jie bus Kento grafystėje, netoli Doverio ir Folkstouno uostų, Centrinėje Anglijoje ir uostų, iš kurių plaukiama į Airiją, apylinkėse.

Tačiau pranešama, kad dauguma šių postų dar neturi statybos leidimų.

Siekiant išvengti Kento kelių užkimšimo tranzitiniu transportu, Vyriausybė įves specialius leidimus važiuoti šioje grafystėje. Tokių dokumentų reikės pagrindiniais keliais į uostus važiuojančiam krovininiam transportui – priešingu atveju bus numatyta 300 GBP (330 Eur) dydžio bauda, kurią bus reikalaujama susimokėti vietoje.

Tokius dokumentus privalės turėti net į Europą nevažiuojantys sunkvežimiai.

Michaelas Gove‘as, už pasirengimą „Brexit“ atsakingas JK ministras, tvirtina, kad nepriklausomai nuo to, ar prekybos susitarimas su ES bus pasiektas, ar ne – per artimiausius 3 mėnesius verslas turės pasiruošti naujoms procedūroms.