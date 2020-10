Kruizų laivybos atsigavimo Klaipėdoje laukiama po 2-3 metų

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Šiemet neįvykus kruizų sezonui, prognozuojama, kad kruizinė laivybą ikipandeminį lygį pasieks po 2-3 metų. Klaipėdos uostas taip pat planuoja, kad ateityje daugės į šalies uostamiestį atvykstančių mažesnių kruizinių laivų.

„Kruizinės laivybos verslas išgyvena ne pačius geriausius laikus – tai viena labiausiai nuo pandemijos nukentėjusi laivybos sričių. Visame pasaulyje nuvilnijo bankrotų banga, vien Baltijos jūroje veiklą sustabdė keturios bendrovės, kelios kruizinės linijos nusprendė atšaukti savo laivus iš Baltijos jūros regiono, trumpinti maršrutus, plukdyti mažesnį keleivių skaičių“, – pranešime sako Kristina Gontier, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos tarptautinių ryšių ir protokolo vadovė.

Pasak jos, analitikai prognozuoja, kad kruizinės laivybos ikipandeminio lygio galima tikėtis po 2–3 metų.

„Tiesa, kruizinė laivyba transformuojasi ir prisitaiko prie naujų sąlygų – populiarėja mažieji kruiziniai laivai, todėl tikimasi, kad ateityje laivų įplaukimų skaičius tendencingai augs“, – sako K. Gontier.

Šiais metais Klaipėdos uoste laukta rekordinio ir kruizinių laivų, ir keleivių skaičiaus, be to, sezonas turėjo būti pats ilgiausias per visą uosto istoriją.