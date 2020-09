„Tilsta“ už 28 mln. Eur Nemune įrengs bunas

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Vilniaus statybos bendrovė „Tilsta“ už 28 mln. Eur tvarkys Nemuno vandens kelią nuo Kauno iki Kuršių marių ir įrengs bunas. Vidaus vandens kelių direkcija su įmone pasirašė darbų sutartį, pranešė „Kauno diena“.

Pasak direkcijos vadovo Vladimiro Vinokurovo, darbai prasidės šiemet ir truks trejus metus, o po jų bus atvertos naujos galimybės laivybos plėtrai.

„Tai yra istorinis įvykis, nes tokie darbai paskutinį kartą atlikti XX amžiaus pradžioje. Antano Smetonos laikais buvo vykdoma intensyvi laivyba Nemunu. Sovietiniais laikais buvo tik imituojamas darbas ir jokių rimtų tvarkymo darbų šioje upėje nevyko, todėl laivakelio būklė nuolat blogėjo. Dabar galėsime nuo Kauno iki Kuršių marių sutvarkyti laivakelį taip, kad jis būtų tinkamas rimtai krovininei laivybai“, – „Kauno dienai“ sakė V. Vinokurovas.

Anot jo, kasmet Nemune susikaupia apie 700 kub. m įvairių sąnašų, kurias reikia iškasti, o kai bus įrengtos bunos, sąnašos nesikaups vagoje, o nusės tarp bunų – vaga pati išsivalys, todėl laivakelio priežiūra taps minimali.

V. Vinokurovo teigimu, dvejus metus iš eilės buvus hidrologinei sausrai, krovininiai laivai Nemunu negalėjo plaukti, o sutvarkius vagą, laivyba bus galima visus metus.

BNS primena, jog Vidaus vandens kelių direkcija šiemet tris kartus nutraukė bunų įrengimo Nemune nuo Kauno iki Klaipėdos konkursą. Tai padaryta vasarį, gavus dviejų tiekėjų pretenzijas ir nutarus patikslinti minimalius kvalifikacijos bei pasiūlymų vertinimo kriterijus, o antrą kartą balandį – dėl per didelės pasiūlytos kainos. Pastarajame dalyvavo vienintelė dalyvė – Latvijos bendrovė BMGS. Trečią kartą Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) nurodė jį nutraukti birželį, be to, teismai taip pat buvo nepalankūs direkcijai.

