„Oro navigacija“ ieško būdų kompensuoti numatomą 10 mln. Eur nuostolį

Marius Beliūnas, VĮ „Oro navigacija“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Skrydžių kontrolę Lietuvos teritorijoje vykdanti valstybės įmonė skolinasi pinigus, prašo Vyriausybės pagalbos ir atideda investicinius projektus.

Komercinė aviacija patyrė gniuždantį koronaviruso COVID-19 pandemijos poveikį, o tai tiesiogiai persiduoda ir paslaugas aviacijai teikiančioms įmonėms.

Marius Beliūnas, rugsėjį paskirtas VĮ „Oro navigacija“ generalinis direktorius, penktadienį surengtoje konferencijoje žurnalistams tvirtino, kad dėl beveik trigubai sumažėjusio komercinių lėktuvų srauto šiemet patirs apie 10 mln. Eur nuostolių. 2021 metais numatomas 5 mln. Eur nuostolis, o kalbėti apie finansinės padėties atsigavimą kol kas vadovas tvirtina nematantis galimybių.

Dabar įmonė yra užsitikrinusi 3,2 mln. Eur paskolą iš Europos oro navigacijos saugos organizacijos „Eurocontrol“. Šia suma, kartu su įmonės rezervinėmis lėšomis, ketinama kompensuoti dalį dabar patiriamų nuostolių. Tačiau, pasak M. Beliūno, įmonei reikės didesnės pagalbos.

Kitas M. Beliūno minimas sprendimas – įmonė atideda investicinius projektus, siekdama sumažinti jiems būtinas išlaidas. Jis pamini tik vieną iš jų – 7–8 mln. Eur vertės nuotolinio valdymo bokštą.

„Buvo planuojami trys nuotoliniai skrydžių valdymo bokštai Vilniuje, Kaune ir Palangoje su valdymu iš Vilniaus. Tai ateities inovacija, bet reikia prie jos pribręsti“, – teigė įmonės vadovas.

Miglotos prognozės

Vertindamas skrydžių aktyvumą pastaruoju metu, „Oro navigacijos“ vadovas sako, kad vasaros metu didėjęs skrydžių skaičius rugpjūtį ėmė mažėti ir mažėja iki šiol.

VŽ rašė, kad iki šiol aviacijos atsigavimo prognozės atrodo niūriai – jas trikdo nežinia dėl tolimesnės COVID-19 pandemijos raidos.

Europos oro bendrovės per krizę patyrė apie 96 mlrd. Eur nuostolių, oro uostai – 36 mlrd. Eur, oro navigacijos bendrovės – 5,6 mlrd. Eur.

„Poveikis yra didžiulis. „Oro Navigacija“ per mėnesį turi 1,7 mln. Eur išlaidų ir tik dalį iš jų padengia aviakompanijos. Europa eina prie to, kad dirbsime kurį laiką lizingo būdu – aviakompanijos skraidys, jos iškart nemokės, bet lizinguos mūsų paslaugas per tam tikrą laikotarpį, dvejus-trejus metus“, – kalbėjo M. Beliūnas.

Rugpjūtį daugelis ekspertų prognozavo, kad į praėjusių metų lygį skrydžiai grįš tik 2024 metais. Be to, manyta, jog kitų metų vasarį skrydžiai smuks 25%, tačiau dabar manoma, kad jų bus 50% mažiau.

„Nuo rugpjūčio vėl atėjo prastesni laikai, o jei situacija vėl gilės, valstybės, reaguodamos į susirgimus, gali taikyti griežtesnes priemones, o tai reiškia ir nuostolius mums, bet svarbiausia – aviakompanijoms“, – sakė „Oro navigacijos“ vadovas.

„Oro navigacijos“ duomenimis, keturias savaites iš eilės mažėja tranzitinių bei vietinių skrydžių. Vien praėjusią savaitę jie sudarė 40,4% visų skrydžių prieš metus.

Nuo rugsėjo pradžios bendras skrydžių skaičius mažėjo 58,8% iki 8.400, iš jų tranzitinių – 63% iki 5.800.

Bendrovės teigimu, pastaruoju metu įprastai per dieną aptarnaujama apie 300-400 skrydžių, kai pernai rugpjūtį šis skaičius siekdavo apie 900.

Resursai – iki vasaros

Pasak M. Beliūno, dabar įmonės turimos atsargos leistų išsilaikyti iki kitos vasaros. Jis užsiminė, kad dėl finansinės paramos derasi ir su Susisiekimo ministerija, tačiau plačiau nekomentavo šio fakto.

Jo teigimu, įmonė per krizę darbuotojų neatleido, bet dalis jų buvo prastovose. Vis dėlto, jei situacija dar labiau prastės, M. Beliūnas neatmeta galimybės mažinti jų skaičių.

„Klausimas iškilęs mums patiems, kaip išliksime. Faktas, kad tai palies įmonę ir jau liečia. Turėjome produktyvias derybas su įmonės profsąjungomis, visos profsąjungos ir darbuotojai suvokia, kokioje krizėje esame, visi sutiko pakankamai kardinaliai mažintis kolektyvines naudas, – sakė jis. – Faktas tas, kad jeigu mes neužtikrinsime įmonės finansinio išlikimo, turėsime persvarstyti ir darbuotojų etatus.“

Paklaustas apie blogiausią scenarijų, M. Beliūnas atsakė, kad įmonei negali būti leista bankrutuoti ar nutraukti veiklos, nes tai turėtų tiesioginį poveikį valstybės saugumui.