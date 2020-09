J. Narkevičius: su Ukraina ir Lenkija tariamasi dėl alternatyvių kelių vežėjams

Jaroslavas Narkevičius, susisiekimo ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltarusijoje tęsiantis politinei krizei, pasienyje su šia šalimi transporto eilių nėra, tačiau Lietuva bendradarbiauja su Lenkija ir kitomis šalimis, siekdama prireikus užsitikrinti alternatyvius kelius vežėjams, teigia susisiekimo ministras.

„Neturime nei dabar, nei anksčiau (naujienų apie pasikeitimus – BNS), išskyrus politinių pasisakymų prasme iš Baltarusijos, iš A. Lukašenkos. Kalbant apie kiekį, tai pasienyje darbas vyksta normalia tvarka. (...) Jokių trukdžių arba padidėjusių eilių, negu įprasta tvarka, – nes čia gali ypač laisvadieniais susidaryti ypatinga situacija, – bet dėl tų politinių pareiškimų jokių trukdžių ar pasikeitimų nematome“, – LRT radijui antradienį sakė Jaroslavas Narkevičius.

Ministras teigia, kad tariamasi su Lenkija ir Ukraina dėl sienų pralaidumo užtikrinimo, jeigu tektų apvažiuoti Baltarusiją.

„Šią savaitę vienas iš punktų su Lenkijos susisiekimo ministru bus būtent pralaidumas per Lenkiją, jeigu kritiniu atveju reikės apvažiuoti Baltarusiją. Dėl to mes kalbamės ir jau dirbame su ukrainiečiais, kad pasienis tarp Ukrainos ir Lenkijos būtų pralaidesnis. Taigi, rūpinamės, kad mūsų vežėjai nuo šito nenukentėtų“, – aiškino ministras.

„Be to, analizavome situaciją vežėjų, kurie dirba Rytų rinkoje, ypač Rusijos kryptis (...) Kalbamės su kolega iš Latvijos, kad infrastruktūra sienos pralaidumo Latvijos su Rusija būtų pagerinta“, – pridūrė jis.

Pasak J. Narkevičiaus, Lietuva taip pat gerina savo infrastruktūrą – netrukus bus pradėti Medininkų pasienio kontrolės punkto pasienyje su Baltarusija rekonstrukcijos darbai.

Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai praėjusią savaitę pareiškus, kad Baltarusija uždaro sienas su Lietuva ir Lenkija, Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas BNS pirmadienį sakė, jog eismas Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje vyksta įprastai.

Vis dėlto Baltarusijai pasienyje su Lietuva sugriežtinus šalies vilkikų patikrą, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas teigė, jog dėl to vežėjai nespėja laiku atvežti krovinių, be to, jų pervežimas pabrango – vežėjai patys turi susimokėti už papildomą patikrą, kainuoja ir prastovos.

