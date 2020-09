Griežtesnė patikra Baltarusijos pasienyje brangina vežėjų paslaugas

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Baltarusijai pasienyje su Lietuva sugriežtinus šalies vilkikų patikrą, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas sako, kad dėl to vežėjai nespėja laiku atvežti krovinių, be to, jų pervežimas pabrango – vežėjai patys turi susimokėti už papildomą patikrą, kainuoja ir prastovos.

„Dabar visi kroviniai yra tikrinami per rentgeną, ir kadangi jie (Baltarusijos pasieniečiai – BNS) pamatė, kad srautas automobilių didėja, o pasienis nėra ta begalinė vieta, kur telpa daug automobilių, tai jie dabar nukreipiami į vidines muitines Baltarusijoje ir ten praeina papildomą tikrinimą – krovinio iškrovimas, sutikrinimas ir vėl pakrovimas, už kurį vežėjai turi susimokėti“, – BNS sakė Romas Austinskas.

„Muitinė turi visas teises tuos dalykus daryti, bet dabar patikra yra ligotai padidėjusi“, – pridūrė jis.

Anot R. Austinsko, priklausomai nuo krovinio apimties, papildoma patikra vežėjams kainuoja nuo 150 iki 200 Eur.

Jis taip pat sakė, jog ilgiau užtrunkant muitinėse, vilkikai nespėja laiku atvežti krovinių, papildomai kainuoja ir prastovos.

„Pagrindinis dalykas yra siuntėjas ir gavėjas. Siuntėjas visada žino, kad krovinys paruoštas ir vežėjas jį pasiėmė, yra skaičiuojama, per kiek parų krovinys pasieks gavėją. Vežėjai visada maždaug žino laiką ir jie visada suspėdavo ir atveždavo, dabar mes nespėjame atvežti krovinių laiku, tai ir įvaizdžio, reputacijos klausimas, be to, prastovų niekas nekompensuoja, jas reikės kompensuoti vežėjams“, – sakė asociacijos prezidentas.

Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai praėjusią savaitę pareiškus, kad Baltarusija uždaro sienas su Lietuva ir Lenkija, Lietuvos pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas BNS pirmadienį sakė, jog eismas Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje vyksta įprastai.

Pasak jo, pasienio kontrolės punktuose kai kada susidaro automobilių eilės, griežčiau tikrinami vilkikai.

