50 logistikos įmonių, pirmąjį pusmetį sumokėjusių daugiausia mokesčių

Algimanto Kalvaičio nuotr.

50 didžiausių mokesčių mokėtojų iš logistikos sektoriaus pirmąjį šių metų pusmetį iš viso pervedė daugiau kaip 307 mln. Eur įvairių mokesčių. Ši suma dešimtadaliu mažesnė už sumokėtą pirmąjį praėjusių metų pusmetį.

Kaip rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, 50 įmonių, ekonominės veiklos klasifikatoriuje nurodžiusių transporto ir saugojimo veiklą, per šešis šių metų mėnesius sumokėjo 307,437 mln. Eur mokesčių – 10,4% mažiau nei per tą patį praėjusių me ...