„Lufthansa“ skrydžių paklausos atsigavimo nesitiki iki 2024 m.

Vokietijos oro bendrovė „Lufthansa“ antrąjį metų ketvirtį patyrė 1,7 mlrd. Eur nuostolių. Tai buvo prasčiausi trys mėnesiai per 67 metus siekiančią įmonės istoriją. Be to, „Lufthansa“ nesitiki, kad oro kelionių paklausa į ikipandeminį lygį grįš anksčiau kaip 2024 m.