Įvaizdis pagerintas, dabar metas imtis darbo

Valstybės valstybėje įvaizdžio besikratantys „Lietuvos geležinkeliai“ penktadienį pompastiškai pristatė naują bendrovės logotipą ir antrinių įmonių prekės ženklus. „LTG Link“, „LTG Cargo“ ir „LTG Infra“ – taip nuo šiol vadinsis LTG virstančių „Lietuvos geležinkelių“ bendrovės, kurios buvo įsteigtos įgyvendinant vadinamąjį 4-ąjį ES geležinkelių paketą ir išskaidant veiklas.

Mantas Bartuška, „Lietuvos geležinkelių“ (LG) generalinis direktorius, aiškina, kad naujasis trumpinys LTG leis siekti naujo tikslo – kurti naudą Lietuvai konkuruojant užsienyje, nes esą bus geriau suprantamas ir lengviau įsimenamas užsieniečiams. Be to, geležinkelių atstovai neoficialiai teigia, kad nepadėjo ir tai, jog senasis trumpinys LG buvo identiškas naudojamam vienos Pietų Korėjos technologijų korporacijos.

Tokius M. Bartuškos pareiškimus dar neseniai būtų buvę galima nurašyti tuštiems viešiesiems ryšiams, nes tų LG bandymų konkuruoti užsienyje nelabai ir matėsi. Na, o į Lietuvą atvykę turistai traukiniais sugebėdavo kuo puikiausiai keliauti ir tuomet, kai juos iš pradžių vežė Keleivių vežimo direkcija, o vėliau – bendrovė „LG Keleiviams“. Sugebės atvykėliai įsėsti ir į „LTG Link“ traukinį.

Tačiau dabar „Lietuvos geležinkeliai“ iš tiesų imasi realių žingsnių į užsienį, ir džiugu, kad bendrovės žvilgsnis krypsta Vakarų link. Antradienį VŽ skelbia apie Lietuvos geležinkelininkų veiksmus Lenkijoje – šioje šalyje įsteigtą naują bendrovę, gautą leidimą iš Lietuvos su savo lokomotyvais važiuoti iki Balstogės ir derybas dėl bendros įmonės steigimo su didžiausiu vežėju geležinkeliais Lenkijoje „PKP Cargo“.

Dar daugiau – Egidijus Lazauskas, „LTG Cargo“ vadovas, interviu VŽ sako, kad LG labai rimtai svarstytų Lenkijoje įsigyti ir kai kurių potencialių konkurentų verslus, jei tik tokio pasiūlymo sulauktų.

Lenkijos geležinkelių rinka jau senokai yra pakankamai liberali, joje iš viso veikia apie 20 skirtingų vežėjų, tačiau LG“ pasinaudoti kaimyninės šalies galimybėmis iki šiol neskubėjo. E. Lazauskas, paklaustas, ar leidimų važiuoti Lenkijoje niekas neprašė, ar anksčiau jų negaudavo, dėsto atvirai: „Leidimų niekas neprašė, nes tiesiog nematė potencialo. Buvo manoma, kad visiškai pakanka masinių krovinių iš Rytų. Turi keletą klientų, niekas nesuka galvos, tik atsisuki ir prašai: duokit dar anglių, duokit dar trąšų. O ką Europoje? Ten daug vežėjų, rinkos labai skirtingos, apribojimai skiriasi. Kam vargintis?“

Tačiau dabar krovinių iš Rytų tranzito per Lietuvos teritoriją apimtys mažėja, o strateginis bendrovės tikslas iki 2030 m. pasiekti per metus pervežamus 70 mln. tonų krovinių tolsta. Tam esama objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, kone 10% visų „Lietuvos geležinkelių“ krovinių sudarydavę anglių vagonai tuštėja, nes pasaulis tiesiog atsisako taršaus iškastinio kuro. Be to, tranzitinių krovinių srautai itin priklausomi ir nuo geopolitinės situacijos, kuri niekuomet nepasižymėjo stabilumu, kai kalbame apie santykius su Rusija ar Baltarusija.

Tad Lenkijos potencialas, kurio esą nematė ankstesnės „Lietuvos geležinkelių“ vadovybės, ima ryškėti. Metinė krovinių apyvarta tarp Lietuvos ir šios kaimyninės šalies sudaro apie 50 mln. tonų, tik 1% šio kiekio pervežama geležinkeliais.

Todėl „Lietuvos geležinkelių“ žvalgyba Lenkijoje atrodo kaip logiškas ir sveikintinas žingsnis, nors dėl planų šioje šalyje pirkti nesėkmingai veikiantį verslą ir tikėtis jį „išsukti“ galima ginčytis. Ypač šiandien, kai su problemomis susiduria ne viena geležinkelių bendrovė, įskaitant ir tokią milžinę kaip „Deutsche Bahn“. „Jei kažkam nepasisekė, mums būtų labai įdomu išgirsti, kodėl taip nutiko. Galbūt mums pasisektų“, – aiškina E. Lazauskas. O jei nepasisektų?

Vis dėlto panašu, kad veiklos rezultatus pastaraisiais metais vis gerinę ir praėjusiais metais rekordinius 57 mln. Eur grynojo pelno uždirbę „Lietuvos geležinkeliai“ gimtosios šalies marškinėlius jau išaugo ir turi visišką teisę galvoti apie plėtrą užsienyje. Tačiau tai padaryti bus sudėtingiau nei ant perdažytų lokomotyvų suklijuoti naujus logotipus.

VŽ nuomone, „Lietuvos geležinkeliai“, daugiausiai viešųjų ryšių dėka, išties ima panėšėti į šiuolaikišką ir moderniai valdomą įmonę. Tačiau pagerinti įvaizdį nebuvo sunku, kai atspirties taškas – Stasio Dailydkos laikų „valstybė valstybėje“. Kas kita – sugebėjimas ne tik atrodyti, bet ir sėkmingai veikti skaidriose ir dar menkai tesuprantamose Vakarų rinkose. Šį sugebėjimą šalies geležinkelių bendrovė dar turės įrodyti.

