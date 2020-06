„Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ skelbia 475 mln. Eur vertės konkursus „Rail Balticos“ įrengimui

„Rail Baltica“ įrengimo darbams skelbiami nauji konkursai. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Konkursus laimėję rangovai įrengs geležinkelį su inžineriniais statiniais nuo Kauno iki Panevėžio bei ilgiausią Baltijos šalyse geležinkelio tiltą per Nerį prie Jonavos.

Konkursus skelbia už projekto „Rail Baltica“ geležinkelio Lietuvos teritorijoje statybas atsakinga „Lietuvos geležinkelių“ įmonė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ (LGI).

„Šiuo metu jau baigiami rengti „Rail Baltica“ geležinkelio atkarpos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos techniniai projektai, baigtos konsultacijos su statybos įmonėmis dėl viešųjų pirkimų rangos darbams įsigyti, tad pradedame skelbti rangos darbų konkursus. Konkursai bus organizuojami dviem etapais: pirmajame bus atrenkamos kvalifikacinius reikalavimus atitinkančios statybos įmonės, o antrajame etape jau atrinktos įmonės teiks konkrečius pasiūlymus dėl atskirų statybos objektų ir jų dalių“, – LGI pranešime cituojamas Karolis Sankovskis, įmonės generalinis direktorius.

Pirmiausiai bus skelbiami kvalifikacijos atitikimo konkursai geležinkelio sankasos ir inžinerinių statinių statybai, Neries tilto statybai ir viršutinės kelio konstrukcijos įrengimo darbams. Vykstant kvalifikacijos atitikimo konkursui, paraleliai bus rengiami techniniai reikalavimai antram konkurso etapui.

Numatoma, kad geležinkelio sankasos, inžinerinių statinių ir jungiamųjų automobilių kelių statybos darbų vertė, neskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio, sieks apie 475 mln. Eur, iš jų per 67 mln. Eur (be PVM) kainuos tilto per Nerį statyba. ES finansuos apie 85% visos sumos, likusią – Lietuvos biudžetas.

„Šiuo metu Lietuva yra pateikusi paraišką ES paramai gauti, kurios apimtyje 201 mln. Eur numatyti skelbiamo konkurso rangos darbams finansuoti. Dar 202 mln. Eur ES paramos finansavimą Lietuva jau yra užsitikrinusi. Atsižvelgiant į tai, kad ES 2014-2020 m. daugiametė finansinė perspektyva baigiasi, „Rail Baltica“ įgyvendinti skirtos dotacijos turi būti panaudotos vėliausiai iki 2023 m., tad šiuo atveju negalime gaišti ir, norėdami užbaigti projektą laiku, turime pradėti vykdyti darbus kuo greičiau“, – sako K. Sankovskis.

Remiantis 2017 m. atlikta kaštų-naudos analize ir ekspertiniu vertinimu, bendras finansavimo poreikis geležinkelio linijos nuo Kauno iki Latvijos pasienio statybai sudaro 977 mln. Eur.

Netrukus kvalifikacijos atitikimo konkursus ketinama skelbti ir likusiai „Rail Balticos“ geležinkelio linijos nuo Kauno iki Latvijos pasienio statybos ketvirtajai prikimo objektų grupei – jungiamųjų automobilių kelių statybai.

