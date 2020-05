Pradedamas Mugos multimodalinio terminalo Estijoje projektavimo darbų pirkimas

Indrės Sesartės nuotr.

Nacionalinis „Rail Balticos“ projekto įgyvendintojas Estijoje „Rail Baltic Estonia“ paskelbė Mugos multimodalinio terminalo projektavimo darbų pirkimą. Mugoje bus vienintelis su uostu sujungtas „Rail Baltica“ krovinių terminalas.

Išrinktas tiekėjas bus atsakingas už krovinių stoties, jungčių su terminalais bei jų infrastruktūros (tunelio, kontaktinio tinklo, eismo kontrolės sistemas ir valdymo centro bei riedmenų priežiūros depo) projektus. Tai leis stotyje lanksčiai prižiūrėti krovinių gabenimui skirtus riedmenis. Projektuotojas taip pat turės pateikti Maardu sankryžos ir Pohjaranna kelių viaduko sprendinius. Pasiūlymų laukiama iki 2020 m. birželio 19 d.

„Mugos krovinių terminalas yra vienas svarbiausių „Rail Balticos“ krovinių pervežimo objektų, kuris išaugins tiek geležinkelio, tiek uosto vertę ir konkurencingumą. Mugos uostas turės unikalią infrastruktūrą, kuri leis operatyviai perkrauti prekes tarp geležinkelio, kelių ir vandens transporto. Taip pat sklandžiau vyks krovinių gabenimas, ypač vidutiniais atstumais, tarp Centrinės ir Pietų Europos, perkeliant juos iš kelių į geležinkelį“, – pranešime sako Tonu Grunbergas, „Rail Baltic Estonia“ stebėtojų tarybos pirmininkas.

Anot jo, sujungti svarbiausią Estijos uostą su geležinkeliu bus ambicinga užduotis bet kuriai inžinerijos kompanijai.

Projektavimo darbų pirkimas nėra pirmasis Mugos krovinių uosto plėtros darbas. Jau anksčiau „Civitta Eesti AS“ ir „Deutche Bahn Engineering & Consulting“ išanalizavo Mugos prekybos potencialą.

Anot atliktos studijos, užbaigus „Rail Balticą“, per Mugos terminalą kasmet bus perkrauna 4-5 mln. tonų krovinių, per 20 metų šis skaičius išaugs iki 8-10 mln. tonų per metus.

