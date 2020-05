Atidaromas dar vienas Latvijos pasienio postas 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo gegužės 18 d. Lietuvos ir Latvijos pasienyje pradės veikti Kalvių–Meitenės pasienio kontrolės punktas.

VŽ rašė, kad nuo gegužės 15 d. į Lietuvą suteikiama teisė laisvai atvykti Latvijos ir Estijos piliečiams, t. y. tokiems asmenims nereikės pagrįsti savo kelionės tikslo ir jiems nebus taikoma 14 d. saviizoliacija. Tai galios tuo atveju, jei asmuo nėra atvykęs iš kitų šalių.

Tokias pačias teises nuo gegužės 15 d. Lietuvos piliečiai įgyja keliaudami į Latviją bei Estiją.

Nuo penktadienio Lietuvos piliečiai grįžti iš užsienio ar užsieniečiai atvykti į Lietuvą galės dar per du punktus pasienyje su Latvija: Būtingės–Rucavos ir Smėlynės–Medumi. Šiuo metu per juos galima išvykti į Latviją, tačiau grįžti galima tik per Saločių–Grenstalės punktą. Nuo gegužės 18 d. atvykti ir išvykti galima bus ir per Kalvių–Meteinės pasienio kontrolės punktą.

Tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems automobilių vairuotojams Lietuvos sieną, kaip ir dabar, galima kirsti per šiuos punktus: Kalvarija–Budziskas, Lazdijai–Aradninkai, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumai, Medininkai–Kamenyj Logas, Šalčininkai–Benekainys, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskojė ir Panemunė–Sovetskas.

Vidaus sienų kontrolė pratęsta iki gegužės 31 dienos.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“