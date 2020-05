Išrinkta nauja Lietuvos pašto valdyba 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Praėjus pusmečiui nuo netikėto ankstesnės valdybos atleidimo, Susisiekimo ministerija praneša apie naujų valdybos narių patvirtinimą.

Ministerija skelbia, kad gavus atitinkamų institucijų informaciją dėl kandidatų tinkamumo būti kolegialaus organo nariu, ministro Jaroslavo Narkevičiaus įsakymu patvirtinta naujai išrinkta AB Lietuvos pašto valdyba.

Naująją valdybą sudarys 5 nariai – 3 nepriklausomi nariai ir 2 Susisiekimo ministerijos atstovai. Nepriklausomais nariais išrinkti Saulė Balčiūnienė, Tomas Jackevičius ir Mindaugas Kyguolis. Susisiekimo ministerijai valdyboje atstovaus Teisės ir personalo skyriaus patarėjas Povilas Drižas ir Biudžeto ir investicijų departamento direktorius Saulius Kerza.

Išrinkti valdybos nariai galės pradėti eiti pareigas po to, kai bus gautas Lietuvos banko pritarimas dėl jų tinkamumo eiti valdybos nario pareigas Lietuvos pašte.

Naujoji valdyba išrinkta 4 metų kadencijai. Jos pirmininką valdybos nariai išsirinks susirinkę į pirmą naujosios valdybos posėdį.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių Lietuvos pašto akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija.

Netikėtumas ir kuriozai

VŽ rašė, kad 2019 m. spalio pabaigoje ankstesnioji Lietuvos pašto valdyba buvo atleista netikėtu, rugpjūtį paskirto ministro J. Narkevičiaus įsakymu. Ministerijos tinklalapyje nurodyta, kad šiuo sprendimu „siekiama glaudesnio bendradarbiavimo ir didesnio Lietuvos pašto įsiklausymo į visuomenės poreikius bei valstybės interesus pertvarkant įmonę“.

Vėliau sprendimą sekė virtinė kurioziškų situacijų: kadangi be valdybos dirbanti bendrovė negali priimti strateginių sprendimų, ministras pareiškė, kad senoji valdyba gali dirbti iki metų galo, nors jos nariai tvirtino, kad įgaliojimai buvo sustabdyti spalio 31 d. Be to, atleistosios valdybos nariai tvirtino, kad atleidimas pažeidė kelis teisės aktus. Ministras ir jį pavadavęs aplinkos ministras iš viso pasirašė 3 įsakymus dėl valdybos atleidimo, abi šalys nesutarė, ar jie galiojantys.

Lapkričio 11 d. ministras paskelbė įsakymą, kuriuo patvirtino naują valdybą, tačiau šių metų pradžioje prokuratūra jį pripažino neteisėtu.

