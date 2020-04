Vežėjai dar kartą prašo stabdyti Mobilumo paketo priėmimą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mobilumo paketas neigiamai paveiks ne tik transporto, bet ir pramonės sektorių, teigia vežėjai, dar kartą ragindami Europos Parlamentą stabdyti šio dokumento svarstymo ir priėmimo procedūras.

Į Europos Parlamento atstovus kreipėsi dvi didžiausios vežėjų asociacijos – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ bei Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas (TTLA).

Pasak Tomo Jurgelevičiaus, TTLA generalinio sekretoriaus, vežėjams susirūpiną kelia tai, kad Mobilumo paketas yra toliau stumiamas buldozerio principu, nepaisant akivaizdaus prieštaravimo keliamiems strateginiams Europos Sąjungos tikslams socialinės, ekonominės ir aplinkosauginės politikos srityse.

Vežėjų vertinimu, Mobilumo paketo pasiūlymas dėl įpareigojimo kas 8 savaites grąžinti sunkvežimius į įsisteigimo šalį padarys didelę žalą ES bendrajai rinkai ir kliudys pasiekti ambicingus ES klimato kaitos tikslus pagal vadinamą Europos žaliąjį susitarimą.

TTLA atliktais skaičiavimais, dėl įpareigojimo vilkikus grąžinti namo, vien tik 7 periferinės ES valstybės narės – Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija – per metus tuščiai išmes 3,2 mln. t anglies dvideginio. Be to, kas 8 savaites namo bus priversti grįžti 570.000 nepakrautų vilkikų, kurie per metus nuvažiuos 780 mln. tuščių kilometrų.

Vežėjai atkreipia dėmesį, kad tolesnius Mobilumo paketo svarstymus vertėtų atidėti, kol nebus įvertintos COVID-19 pandemijos sukeltos krizės pasekmės Bendrijai ir jos atskirų šalių ekonomikoms. Po krizinės verslai turės atsistatyti, o tam smarkiai trukdys Mobilumo paketo suvaržymai.

„Mobilumo paketo taikymo poveikis galimai pakenks ne tik tarptautinio transporto ir logistikos sektoriui, bet ir Europos pramonės bei kitų sektorių įmonėms, kurios šiuo metu bando įveikti verslo iššūkius dėl pandemijos sukeltų pasekmių ekonomikai“, – sako T. Jurgelevičius.

Antradienį Europos Parlamento Transporto komitete prasideda antroji Mobilumo paketo skaitymo procedūra, kuriai numatyti 2-3 mėn., tačiau komiteto vadovybė, vežėjų teigimu, yra suinteresuota užbaigti procedūrą kaip galima greičiau.

