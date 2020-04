„Girteka Logistics“ praneša dirbanti toliau – žadėto vairuotojų streiko nėra 

„Girteka Logistics“ praneša nematanti jokių streiko požymių ir vykdanti savo veiklą. Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Didžiausia Lietuvoje transporto įmonių grupė skelbia, kad vairuotojų pirmadienį planuotas parodomasis streikas neįvyko, su darbuotojais palaikomas reikiamas bendravimas, o jų darbo vietos – saugomos.

„Kaip ir visa pasaulio ekonomika ir verslai, „Girteka Logistics“ jaučia stiprų krizės poveikį savo veikloje. Matome, kad krinta pervežimų kiekiai ir kainos. Didelė dalis Europos verslo yra sąstingyje, pasaulis patiria finansinę krizę, kokios dar niekada nebuvo matęs, ir tai taip pat daro įtaką mūsų kompanijai“, – skelbiama pirmadienį ryte išplatintame transporto grupės pranešime.

Grupė skelbia, kad jos pagrindinis tikslas šiuo laikotarpiu – darbo vietų išsaugojimas, dėl to imamasi kaštų taupymo priemonių.

Peržiūrėjo nebūtinas išlaidas

„Girteka Logistics“ skelbia sustabdžiusi iki tol intensyviai vykdytą naujų darbuotojų pritraukimą, peržiūrėjusi ir sustabdžiusi „visus nebūtinus projektus, pirkimus ar išlaidas“. Taip pat sumažinta dienpinigių norma visiems darbuotojams, tarp jų ir vairuotojams.

„Mes nemažiname vairuotojų atlyginimų, kurį laiką mokėjome didesnius nei rinkos vidurkis dienpinigius, o dėl esamos ekonominės krizės laikinai pakoregavome jų normą. Šis laikinas dienpinigių sumažinimas sukėlė kalbas tarp mūsų vairuotojų bei keletas žiniasklaidos šaltinių pranešė, kad mūsų vairuotojai streikuoja ar jau paskelbė streiką. Taip nėra ir iki šiol nebuvo“, – rašoma pranešime.

VŽ rašė, kad Baltarusijos naujienų portale „Transportal“ skelbta apie dienpinigių mažinimu nepatenkintų vairuotojų ketinimus surengti parodomąjį streiką. Kaip ir kitose Lietuvos transporto įmonėse, didelę dalį „Girteka Logistics“ vairuotojų sudaro Baltarusijos ir Ukrainos piliečiai.

Nemato streiko ženklų

„Mes girdime ir suprantame, kad vairuotojai nebuvo laimingi sužinoję apie ekonominės krizės nulemtą pokytį dėl dienpinigių normos mažinimo. Tačiau didelė dalis vairuotojų išreiškė supratimą, kad šia ir kitomis priemonėmis siekiame išsaugoti kuo daugiau darbo vietų, kuomet nemažai didelių kompanijų ženkliai mažina savo darbuotojų skaičių“, – rašoma transporto grupės pranešime.

VŽ rašė, kad Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ kartu su Tarptautinio transporto ir logistikos aljansu atlikta Lietuvos transporto įmonių apklausa rodo, kad 53% respondentų tvirtina iki šiol neatleidę nei vieno darbuotojo.

18.000 vairuotojų samdančios „Girteka Logistics“ pranešime skelbiama, kad grupė palaiko nuolatinį bendravimą su savo darbuotojais, teikia jiems reikiamą informaciją situacijai įvertinti bei stengiasi išsaugoti kuo daugiau darbo vietų.

„Nematome oficialaus streiko ar vilkikų sustojimo ženklų, kurie turėtų įtakos mūsų galimybėms toliau kokybiškai aptarnauti klientus visoje Europoje“, – skelbia transporto grupė.

Lietuviško kapitalo „Girteka Logistics“ yra viena iš didžiausių transporto ir logistikos kompanijų Europoje, per metus pervežanti per 730.000 pilnų puspriekabių krovinių (FTL). Jos parke šiuo metu yra per 7.400 vilkikų ir 7.800 puspriekabių, važiuojančių Europos, Skandinavijos ir NVS keliais.

