Teismas padėjo tašką „Klaipėdos naftos“ ir Krovinių terminalo ginče 

Teismas po penkerių bylinėjimosi metų padėjo tašą valstybės valdomos naftos krovos bendrovės „Klaipėdos nafta“ ir „Achemos grupės“ naftos produktų krovos bendrovės Krovinių terminalas ginče dėl leidimo pastaram statyti talpyklas su produktų krovos vietomis.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) balandžio 1 dieną galutinai panaikino Klaipėdos savivaldybės dar 2014 metais suteiktą statybos leidimą Krovinių terminalui – pastarasis norėjo plėstis sklype, besiribojančiame su „Klaipėdos naftos“ nuomojama teritorija.

Teismas paliko galioti Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų pernai lapkritį priimtą sprendimą, kuriuo buvo patenkintas „Klaipėdos naftos“ skundas.

„Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir motyvais, todėl jų nekartodama papildo ir patikslina juos, atsižvelgdama į apeliacinių skundų argumentus bei bylai aktualų teisinį reglamentavimą“, – rašoma LVAT nutartyje.

Panevėžio teismo vertinimu, būsimi Krovinių terminalo statiniai patenka į Klaipėdos savivaldybės tarybos dar 1998 metais nustatytą „Klaipėdos naftos“ sanitarinę apsaugos zoną, be to, atstumai tarp suprojektuotų Naftos terminalo ir „Klaipėdos naftos“ statinių yra mažesni nei numato normos, leidimas išduotas pažeidžiant priešgaisrinės saugos taisykles, be „Klaipėdos naftos“ rašytinio pritarimo.

„Pirmosios instancijos teismas (...) statybos leidimą pripažino neteisėtu iš esmės ir naikintinu“, – rašoma nutartyje.

Krovinių terminalas savo teritorijoje šalia „Klaipėdos naftos“ planavo statyti naują automobilių cisternų pakrovimo ir iškrovimo postą su beveik 40 kubų talpos požemine naftos talpykla bei dar 5 naujas po 750 kubų talpos naftos produktų talpyklas.

