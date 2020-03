„Omniva LT“ pajamas pernai augino 39%, COVID-19 bus papildomas postūmis

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Bendrovė „Omniva LT“ praėjusiais metais gavo 9 mln. Eur pajamų – 39% daugiau nei 2018-aisiais. Įmonės pelnas išaugo daugiau kaip penkis kartus, iki 367.000 Eur.

Simonas Bielskis, „Omniva LT“ generalinis direktorius, pranešime sako, kad rezultatus lėmė kryptingos investicijos į paštomatų tinklo plėtrą, populiarėjantis apsipirkimas internetu bei naujų e. komercijos sprendimų pristatymas.

Šiuo metu „Omniva LT“ Lietuvoje valdo 300 siuntų terminalų – dvigubai daugiau nei prieš metus.

S. Bielskis įsitikinęs, kad šalį ir visą pasaulį ištikusi COVID-19 krizė dar sparčiau koreguos e. komercijos žaidėjų planus, augins paštomatų populiarumą bei investicijas į juos.

„Pokytis, kuris e. prekybos rinkoje turėjo įvykti per 1–1,5 metų, dėl COVID-19 įvyko per 2–3 savaites. Siuntų srautai išaugo žaibiškai ir visos įmonės per trumpą laiką siekia kaip galima greičiau prisitaikyti prie padidėjusių kiekių, tačiau laikinai gali būti sutrikęs prekių likučių palaikymas“, – sako S. Bielskis.

„Omniva LT“ vadovas atkreipia dėmesį, kad verslas, kuris galėjo persikelti į internetą iki karantino įvedimo, tai buvo priverstas padaryti per naktį: „Maitinimo paslaugos, maisto prekių pirkimas bei pristatymas į namus ir kitų pirmojo būtinumo prekių prekyba yra tos sritys, kurios būtinai turėtų pereiti į e. komerciją, jei iki šiol to nepadarė. Šie sektoriai turėtų skaičiuoti didžiausią augimą. Be to, tai galimybė prisitraukti naujų nuolatinių vartotojų.“

