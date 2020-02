Bus aiškinamasi, kaip „Rail Balticai“ pritaikyti ruožą nuo Lenkijos sienos iki Kauno

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybės valdomi „Lietuvos geležinkeliai“ aiškinsis, kaip modernizuoti 2015 metų pabaigoje atidarytą 370 mln. Eur kainavusį geležinkelio ruožą nuo Lenkijos sienos iki Kauno (Jiesios), kad jis atitiktų europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ standartus.

Centriniame viešųjų pirkimų portale vasario 14 dieną „Lietuvos geležinkeliai“ paskelbė tris planavimo pirkimus. Taip pat ketinama aiškintis dėl Kauno geležinkelių mazgo plėtros bei infrastruktūros priežiūros depų statybos.

Pirkimo dokumentuose nurodoma, kad planavimo tikslas yra nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo trasą.

Anksčiau skelbta, kad tarp alternatyvų, kaip modernizuoti ruožą Lenkijos siena-Jiesia, yra vėžės tiesinimas arba naujos linijos statyba.

370 mln. Eur kainavęs ruožas nuo sienos su Lenkija iki Kauno atidarytas 2015-ųjų pabaigoje, tačiau geležinkelis neatitinka dabartinių „Rail Baltica“ parametrų – juo traukiniai turi važiuoti 249 kilometrų per valandą greičiu, o dabar juo galima išvystyti tik 120 kilometrų per valandą greitį.

Šiuo metu statomas „Rail Baltica“ ruožas Kaunas-Palemonas. Jo generaliniu rangovu šią savaitę tapo Vokietijos kapitalo Estijos bendrovė „Leonhard Weiss“, pakeitusi „Hidrostatybą“, kuriai gruodį iškelta restruktūrizavimo byla.

Be to, žadama skelbti naują ruožo Rokai-Palemonas rangovo konkursą, nes pirmajame pirkime visi dalyviai pasiūlė per didelę kainą.

„Rail Baltica“ nuo 2026 metų turėtų sujungti Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą.

