Livintų-Gaižiūnų geležinkelio ruože technologijas diegs „Fima“

Technologijų infrastruktūrą geležinkelio ruožo Livintai-Gaižiūnai antrojo kelio statybos projekte diegs inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima“.

Šiame ruože antrąjį kelią už beveik 62 mln. Eur ties konkursą laimėjusios Prancūzijos kapitalo bendrovės „Eurovia CS“, „Eurovia Lietuva“ bei „Lietuvos geležinkelių“ antrinė įmonė „Geležinkelio tiesimo centras“.

Infrastruktūros diegimo sutartis su „Eurovia CS“ pasirašyta sausio 30 d., jos vertė – per 6 mln. Eur (be PVM), pranešė „Fimos“ atstovai

„Fima“ atliks telekomunikacijų, geležinkelio signalizacijos įrenginių, elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos bei gaisro gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo darbus.

Įgyvendinant Kaišiadorių ir Jonavos rajonuose esančio Livintų-Gaižiūnų ruožo projektą, iki 2022-ųjų pabaigos numatoma rekonstruoti 13,3 km ir pastatyti 10,7 km ilgio 1520 mm pločio vėžės naują kelią, atnaujinti tiltus ir pralaidas bei panaikinti Livintų geležinkelio stotį.

Šiuo metu ruože keleiviniams traukiniams maksimalus leistinas greitis siekia 120 km per val., prekiniams – 90 km per val. Rekonstravus kelią, leistinas greitis padidės atitinkamai iki 160 ir 120 km per val.

