2019 m. veiklos apimtis auginę LTOU šiemet tikisi spartesnio tempo

Lietuvos oro uostai (LTOU) praneša apie praėjusiais metais 4% didėjusį keleivių ir skrydžių skaičių, 2020 m. prognozuojamas tolesnio augimo laikotarpis: numatomas 6% didėjantis ir 6,9 mln. pasieksiantis keleivių skaičius.

LTOU tinklui priklauso trys oro uostai Vilniuje, Kaune ir Palangoje, per 2019 m. aptarnavę 6,5 mln. keleivių ir 62.000 skrydžių. Organizacija praneša, kad praėjusiais metais aviacijos rinkos augimas lėtėjo daugelyje Europos šalių, tačiau Lietuvoje užfiksuoti stabilūs veiklos rodikliai. Nurodoma, kad tokius rezultatus leido pasiekti įgyvendinama maršrutų plėtros strategija, kuri įtraukia partnerius – „Investuok Lietuvoje“, „Keliauk Lietuvoje“, „Versli Lietuva“, savivaldybes, verslo asociacijas ir kitas organizacijas. Pranešama, kad šią veiklą lydėjo ir sėkmingos derybos su oro vežėjais.

Pranešime cituojamas Aurimas Stikliūnas, LTOU Aviacinių paslaugų skyriaus vadovas, sako, kad 2019 m. labiausiai nustebino Kauno oro uostas, kurio keleivių srautas, lyginant su 2018 m., didėjo 15%.

„Toks augimo tempas yra didžiausias ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione. Kaunas keleivių augimo tempu pralenkė Rygos, Talino ir Varšuvos oro uostus. Prie to daugiausiai prisidėjo nauji skrydžiai į Vokietijos Kelno ir Niurnbergo miestus, taip pat pirmą kartą oro uosto istorijoje pradėti vykdyti užsakomieji skrydžiai. Prognozuojame, kad taip pat ir šiais metais Kauno oro uostas išlaikys aukštą keleivių augimo tempą“, – komentuoja A. Stikliūnas.

Kauno oro uostas iš viso praėjusiais metais aptarnavo 1,1 mln. keleivių.

Praėjusiais metais Vilniaus oro uostas pirmą kartą istorijoje peržengė 5 mln. aptarnautų keleivių ribą, t. y., 2% daugiau nei 2018 m. Nurodoma, kad veiklos apimčių augimą iš esmės lėmė keturios naujos kryptys į Londono Sitį, Eilatą, Charkovą ir Sautendą.

Prie to prisidėjo dažnesni skrydžiai kai kuriomis kryptimis, be to, „airBaltic“ pradėjo vykdyti skrydžius naujais „Airbus“ orlaiviais, kurie turi daugiau vietų nei senesni „Boeing“ modelio lėktuvai.

Palangos oro uoste praėjusiais metais taip pat vyko augimas. Labiausiai gerėjęs rodiklis – skrydžių skaičius padidėjo 12%.

„Palangoje skrydžių daugėjo sparčiau nei keleivių. Tokį pokytį lėmė dvi naujos kryptys į Dortmundą bei Bergeną, taip pat padidėjęs skrydžių dažnis Rygos kryptimi. Prognozuojame, jog 2020 metais Palangos oro uosto augimo tempai bus patys didžiausi visame Lietuvos oro uostų tinkle“, – pasakoja A. Stikliūnas.

Pernai didėjo ir bendrai aptarnautų krovinių skaičius. Visuose trijuose oro uostuose per metus jis paaugo 7% ir pasiekė beveik 17.200 t per metus. Vilniaus oro uostas aptarnavo 14.000 t, Kaunas – per 3.000 t, o Palanga – 0,06 t krovinių.

2019 m. Lietuvos oro uostų rezultatai. LTOU infograma.

