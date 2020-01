„Amazon“, „Ikea“, DHL ir kiti susijungė į elektrinių transporto priemonių aljansą

Tokius „Rivian“ elektrinius furgonus ketina pirkti „Amazon“. Bendrovės nuotr.

Vienuolika didelių JAV bendrovių susijungė į naują elektrinių transporto priemonių aljanso, kuriuo sieks skatinti verslo perėjimą prie ekologiškų transporto priemonių.

Šį susitarimą pasirašė „Amazon“, „AT&T“, „Clif Bar“, „Consumers Energy“, DHL, „Direct Energy“, „Genentech“, „Ikea North America“, „LeasePlan“, „Lime“ ir „Siemens“.

Naujasis aljansas skelbia, kad jį sudarančios bendrovės sieks elektrifikuoti savo transporto parkus, kartu suteikdamos postūmį elektrinių transporto rinkai ir taip „siųsdamos stiprų signalą“ tiek automobilių gamintojams, tiek politikos formuotojams.

JAV Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, transportas yra didžiausias teršėjas Jungtinėse Valstijose – jam tenka 29,8% visų į atmosferą išmetamų teršalų. Dar 2010-aisiais transporto taršos dalis sudarė tik 14%.

Be to, Pasaulio ekonomikos forumas neseniai paskelbė ataskaitą, kurioje nurodo, kad jei situacija nesikeis, dėl augančios paskutinės mylios paslaugų paklausos tarša 100 didžiausių pasaulio miestų per artimiausią dešimtmetį padidės 30%.

Praėjusių metų rugsėjį „Amazon“ paskelbė, kad įsigis 100.000 elektromobilių, kuriuos į savo transporto parką integruos iki 2030 m., o iki 2040 m. padarys, kad įmonės veikla būtų neutrali klimato atžvilgiu.

DHL planuoja, kad iki 2025 m. 70% bendrovės pirmosios ir paskutinės mylios operacijų būtų atliekama ekologiškomis transporto priemonėmis.

„Ikea“ taip pat yra paskelbusi tikslą iki 2025 m. visoms prekių pristatymo į namus paslaugoms naudoti tik elektrines transporto priemones.

