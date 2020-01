EP komitetas pritarė Mobilumo paketo nuostatoms 

Mobilumo paketo nuostatos apribos Rytų Europos vežėjų veiklą Vakarų šalyse. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Antradienį Europos Parlamento (EP) Transporto ir turizmo komitetas įvykdė dar vieną Lietuvos vežėjams svarbaus Mobilumo paketo įtvirtinimo etapą – pritarė jo nuostatoms.

Mobilumo pakete išlaikomi galiojantys kabotažo apribojimai – ne daugiau kaip 3 pervežimai per 7 dienas. Kaip skelbiama, siekiant kovoti su sukčiavimu, bus įpareigojama transporto priemonių tachografuose fiksuoti valstybių sienos kirtimą. Be to, prieš ...