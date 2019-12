Pirmasis traukinys Kerčės tiltu pasiekė Krymą

Trečiadienio rytą naujuoju geležinkelio tiltu per Kerčės sąsiaurį į Rusijos okupuotą Krymo pusiasalį atvažiavo pirmasis keleivinis traukinys.

Traukinys „Tavrija“, beveik pustrečio tūkstančio kilometrų kelią iš Sankt Peterburgo į Sevastopolį nuvažiavo per 43,5 val., pranešė „Interfax“. Rusijos Tamanės pusiasalį su Krymo pusiasaliu per Kerčės sąsiaurį jungiantį 19 km ilgio tiltą traukinys nuvažiavo per 24 min. Sąstate iš viso 17 vagonų – tiek, kiek Krymo pusiasalyje yra miestų.

Kitas traukinys į Krymą jau taip pat kelyje – iš Maskvos jis išvažiavo antradienio vakarą ir į Simferopolio miestą turėtų atvykti ketvirtadienį ryte.

Pirmadienį Rusijos prezidentas oficialiai atidarė geležinkelio tiltą per Kerčės sąsiaurį, pervažiavęs juo trijų vagonų traukinio mašinisto kabinoje. 2018 m., kai tiltu buvo atidarytas automobilių eismas, tiltą jis pervažiavo sunkvežimiu.

ES pareiškė protestą

Europos Sąjunga pirmadienį griežtai sukritikavo naujo geležinkelio, jungiančio Rusiją su jos aneksuotu Krymo pusiasaliu, atidarymą ir pavadino tai „dar vienu Ukrainos suvereniteto pažeidimu“.

ES pareiškime pabrėžiama, kad Krymo tiltu nutiestas geležinkelis buvo pastatytas „be Ukrainos sutikimo“ ir yra „dar vienas neteisėtai aneksuoto pusiasalio priverstinės integracijos žingsnis“.

Taip pat priduriama, kad šis tiltas „apriboja keleivinių laivų eismą Kerčės sąsiauriu į Ukrainos uostus Azovo jūroje“, nors tai draudžia tarptautinė teisė.

Ukraina ir Vakarų valstybės 2014 metais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją laiko neteisėta. Ukrainos pajėgos tęsia kovą su Rusijos palaikomais separatistais šalies rytuose, kur penkerius metus trunkantis konfliktas nusinešė daugiau nei 13.000 gyvybių.

Rusijos traukiniai į Krymą anksčiau važiuodavo per Ukrainos teritoriją, tačiau po Krymo okupacijos Ukraina geležinkelio susisiekimą su Krymu nutraukė.

