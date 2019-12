„Girteka Logistics“ parke – SkGD varomi „Scania“ vilkikai 

Vienas didžiausių vežėjų Europoje įsigijo 3 suskystintomis gamtinėmis dujomis (SkGD) varomus „Scania R410“ vilkikus, kurie bus naudojami darbui Vakarų Europoje.

„Girteka Logistics“ nedetalizavo naujųjų vilkikų pasirinkimo ir planuojamo naudojimo aplinkybių. Mindaugas Paulauskas, pagrindinės grupės įmonės Transporto veiklos direktorius, VŽ pasakė, kad „į ateitį reikia investuoti dabar“. Taip pat atsiųstame atsakyme nurodoma tai, kad tiesiogiai dirbant su didžiausiomis kompanijomis „yra svarbu kurti partneriškus santykius per atsakingą požiūrį į verslą ir sutampančias vertybes“.

M. Paulauskas patvirtino, kad naujai įsigyti, SkGD varomi vilkikai nevažinės Lietuvoje – jie keliaus į Vakarų Europą, kur yra išvystytas SkGD degalinių tinklas.

VŽ rašė, kad „Girteka“ 2019 m. vasario mėnesį įsigijo pirmuosius savo SkGD varomus „Iveco Stralis 460 NP“ vilkikus, kurie taip pat išvažiavo dirbti į Vakarų Europą.

Lietuvoje nėra degalinių

Lietuvoje šiais degalais varomos transporto priemonės važinėti neturi galimybės, nes čia nėra krovininiam transportui skirtos SkGD infrastruktūros, kuri leistų bent nedidele dalimi naudoti Klaipėdos saugyklos „Independence“ resursą. Nepaisant bent vieną tokią degalinę siekiančių pastatyti Lietuvos verslininkų pastangų, pirmoji krovininiam transportui skirta SkGD pildymo stotis pastatyta Estijoje.

Metų pradžioje „Girteka Logistics“ skelbė apie 20% mažesnes gamtinėmis dujomis varomų vilkikų eksploatacijos sąnaudas. Tačiau šiais degalais varomi sunkvežimiai yra ir brangesni, o vežėjai juos neretai renkasi dėl maždaug 15% mažesnės anglies dvideginio (CO2) ir visai mažos taršos azoto oksidais (NOx) bei smulkiosiomis dalelėmis, taip pat dėl tylesnio variklio veikimo. Pastarosios savybės sudaro galimybę įvažiuoti į kai kurių Vakarų Europos miestų teritorijas, kuriose ribojama transporto tarša ir triukšmingumas.

Deklaruoja taupymą

„Scania“ skelbia Europoje pardavusi per 2.500 SkGD varomų vilkikų. Be „Girteka Logistics“, 12 SkGD varomų „Iveco Stralis AS 440ST“ turi Lietuvoje veikianti Italijos vežėjo „Gruber Logistics“ įmonė. Tačiau šie vilkikai taip pat dirba Vakarų Europoje. Dar bent viena šiuos degalus bandanti įmonė yra Klaipėdos „Vlantana“. VŽ rašė, kad kurį laiką eksperimentavusi su gerokai mažesnes degalų atsargas vežiotis leidžiančiomis suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD), praėjusią vasarą ši bendrovė taip pat įsigijo SkGD varomą „Iveco Stralis 460 NP“.

SkGD yra pigesnės nei dyzelinas, mažesnės ir jų vidutinės sąnaudos. Estijoje šiemet pirmuosius SkGD varomus „Scania“ sunkvežimius šiemet įsigijusi „Alexela“ bendrovė skaičiuoja, jog per metus vien degalams sutaupys 20.000 Eur.

Įmonės vertinimu SkGD varomų sunkvežimių degalų sąnaudos yra 34–38% mažesnės nei dyzelinių vilkikų.

„Girteka Logistics“ įsigyti „Scania R 410“ vilkikai pilnais bakais gali įveikti iki 1.200 km atstumą.

„Scania Lietuva“ pranešime nurodoma, kad Europoje yra 230 SkGD degalinių. Daugiausia jų yra Italijoje, Ispanijoje bei Prancūzijoje.

